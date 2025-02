Epic Games Store - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, ceniona dieselpunkowa metroidvania, do odebrania za darmo

Gdy kilka lat temu na horyzoncie pojawiła się platforma Epic Games Store ze swoją polityką regularnego wrzucania darmowych pozycji i wieloma bardzo jeszcze niedopracowanymi aspektami, mało kto dawał im dużo czasu na rynku. Tymczasem jednak choć nie wydaje się, by mieli pobić na jakimkolwiek znaczącym polu Steam, dalej się rozwijają, a kolejne darmówki - czasem lepsze, czasem gorsze - konsekwentnie się pojawiają. Nie inaczej jest tym razem.

Aż do 1 sierpnia do godziny 17:00 czasu polskiego na Epic Games Store można odebrać za darmo F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

Co jasne, nie zawsze trafimy na jakieś fenomenalne pozycje. Ale pomiędzy przeciętnymi ofertami wciąż znajdują się co najmniej porządne oferty, pomagające nadrobić zaległości Marvel's Midnight Suns na początku czerwca czy nieco wcześniej Dragon Age: Inquisition. Tym razem mówimy o grze TiGames pochodzącej z jesieni 2021 roku. Z pewnością nie był to najgłośniejszy tytuł na rynku, ale od początku zbierał bardzo dobre noty zarówno wśród graczy, jak i lwiej części recenzentów. Epic wystawiał go już wcześniej, ale jeśli to przegapiliście, macie drugą szansę.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch to połączenie elementów metroidvanii z platformówką 2.5D, gdzie kierować będziemy pewnym humanoidalnym królikiem. Tak się składa, że jest on weteranem ruchu oporu, który kilka lat wcześniej został zmieciony przez legion robotów i, jak można się domyślić, dość szybko w trakcie rozgrywki wraca do roboty. Uwagę zwraca efektowny, bardzo dopracowany dieselpunkowy świat oraz całkiem pomysłowa, wymagająca walka. Mały dodatek stanowi pakiet strojów do Olympics Go! Paris 2024.

Źródło: Epic Games Store