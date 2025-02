Shadows of the Damned: Hella Remastered - poznaliśmy datę premiery odświeżenia popularnego tytułu sprzed kilkunastu lat

Trzynaście lat temu miała miejsce premiera, która w pewnych kręgach zyskała wielu zwolenników, aczkolwiek nie zyskała ich aż tylu, ilu mogła. Powód był prosty: Grasshopper Manufacture wydało ten tytuł wyłącznie na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. A szkoda, bo Shadows of the Damned zdecydowanie wybijało się konceptem na tle konkurencji. Ale najwyraźniej twórcy uznali, że czas o sobie przypomnieć, jako że zbliża się całkiem rozsądne odświeżenie.

Shadows of the Damned: Hella Remastered, odnowiona wersja gry z 2011 roku, wejdzie na nowe platformy 31 października.

Tegoroczna jesień zapowiada się coraz bardziej imponująco, jeżeli chodzi o nadchodzące gry. Już wrzesień bogaty będzie o takie pozycje, jak Warhammer 40,000: Space Marine 2 czy przede wszystkim od lat wyczekiwany S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ale nieco później, bo pod sam koniec października, Grasshoppers Manufacture wypuszczą na pecety oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XIS i Nintendo Switch znacząco poprawioną wersję swojego dawnego hitu - Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Tytuł od twórców Resident Evil czy No More Heroes dostanie na przykład tryb New Game Plus, rozdzielczość 4K, a także garść nowych strojów dla bohatera. Nie jest to może szczyt hojności, natomiast głównym atutem jest nade wszystko opcja zapoznania się z pozycją, której o ile nie nazwiemy raczej wybitną, o tyle w bardzo ciekawy sposób wprowadza trochę całkiem niestandardowych elementów do branży. Gra akcji z domieszką horroru i elementami pastiszu opowiada o jegomościu, który przybywa do Zaświatów, by odbić ukochaną. W tym celu wałęsamy się u boku gadającej czaszki po różnorodnych lokacjach, głównie rozwalając kolejne piekielne zastępy na mniej i bardziej konwencjonalne sposoby.

