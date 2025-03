Dragon Age: Inkwizycja za darmo na platformie Epic Games Store. Edycja GOTY zawiera wszystkie trzy oficjalne dodatki

Epic Games w każdy czwartek przyciąga tysiące graczy do swojego cyfrowego sklepu, ponieważ dostępne są wtedy produkcje, które można odebrać zupełnie za darmo. Jest to strategia długofalowa i obecnie generuje same straty, jednak firma ma nadzieję, że ten obraz sytuacji z biegiem lat w końcu ulegnie zmianie i gracze będą preferować właśnie tę platformę do zakupu gier. Aktualnie bezpłatnym tytułem jest Dragon Age: Inkwizycja w edycji "Gra Roku".

Produkcja Dragon Age: Inkwizycja - Edycja Gry Roku stała się dostępna bez opłat na platformie Epic Games Store. Bezpłatnie przypiszemy do swojego konta ten tytuł tylko do 23 maja 2024 roku do godziny 17:00.

Epic Games co prawda zapewnia graczom darmowe produkcje każdego tygodnia, natomiast nie wszystkie są warte naszej uwagi. Tym razem jednak firma postanowiła zaoferować nam cztery "duże" gry (AAA), z których pierwszą jest tytułowe Dragon Age: Inkwizycja - Edycja Gry Roku (trzy kolejne będą dostępne w następnych tygodniach). Za grę odpowiada studio BioWare, które współpracowało z Electronic Arts. Produkcja należy do gatunku cRPG i pozwala nam na stworzyć własną postać z określonej rasy i klasy. Naszemu bohaterowi przyjdzie uratować świat Thedas przed inwazją demonów. Staje więc na czele tytułowej organizacji i wyrusza do walki z kilkoma towarzyszami. Ważnym aspektem jest to, że nasze wybory będą miały wpływ na fabułę.

Dragon Age: Inkwizycja - Edycja Gry Roku (75% pozytywnych recenzji na Steam, 6,1/10 Metacritic — średnia z ocen użytkowników, każda platforma) zawiera w sobie dodatkową zawartość, która urozmaica całą rozgrywkę. Możemy liczyć na wszystkie rozszerzenia fabularne (DLC), a także kilka innych elementów — każdy z nich wymieniono poniżej. Wspomnieć należy również o dostępnym trybie wieloosobowym, który umożliwi rozgrywkę przez sieć maksymalnie czterem osobom. Do produkcji w Epic Games Store możemy przejść bezpośrednio, klikając w ten link. Przed samą rozgrywką możemy również zapoznać się z recenzją gry od jednego z redaktorów PurePC, Sebastiana Oktaby, którą znajdziemy tutaj.

Dragon Age: Inkwizycja - Edycja Gry Roku zawiera:

• Arsenał, pancerz i opancerzony rumak Płomienia Inkwizycji

• Skrzynie Edycji Deluxe do trybu wieloosobowego Dragon Age!

• Tron Podniebnej Twierdzy, czerwony jeleń i jednorożec z mokradeł

• Dodatek Szczęki Hakkona

• Dodatek Zstąpienie

• Dodatek Intruz

• Awarskie łupy: 5 nowych rumaków, 2 zbroje i nowe opcje personalizacji Podniebnej Twierdzy.

• Łupy Qunari: Opancerzony bojowy rumak, nowe zbroje – w tym jedna w stylu arishoka – i elementy wystroju Podniebnej Twierdzy!

Źródło: Epic Games Store