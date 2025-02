Fallout: Vault 13 - opublikowano wersję demonstracyjną moda, który przenosi zawartość Fallout 1 na silnik Fallouta 4

Fallout 4 to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych gier Bethesda Game Studios. Produkcja swój sukces zawdzięcza między innymi szerokiemu wsparciu dla modów. Niedawno swoją premierę miała całkowita konwersja gry zatytułowana Fallout: London. Toczą się też prace nad kilkoma innymi projektami tego typu. Jednym z nich jest Fallout: Vault 13, który przeniesie zawartość pierwszego klasycznego Fallouta na silnik Fallouta 4. Twórcy wypuścili właśnie demo projektu.

Wersja demonstracyjna moda Fallout: Vault 13 zawiera jeden z pięciu obszarów otwartego świata, które będziemy mogli odwiedzić w pełnej wersji. Twórcy starają się wiernie odtworzyć klimat znany z Fallouta 1.

Moderzy już wielokrotnie udowadniali, że w Falloucie 4 drzemie olbrzymi potencjał. Chcą go wykorzystać też twórcy modyfikacji Fallout: Vault 13. Opublikowana wersja demonstracyjna pokazuje, że są na dobrej drodze, choć prace potrwają jeszcze z pewnością bardzo długo. Projekt zawiera obecnie jeden z pięciu obszarów otwartego świata, jakie znajdą się w pełnej wersji moda. Struktura finalnej edycji projektu będzie się zatem nieco różniła od tej znanej z Falloutów przygotowanych przez Bethesdę, czy moda Fallout: London, który zawiera jeden duży obszar do zwiedzania. W ramach wersji demo Fallout: Vault 13 możemy odwiedzić tytułowy Vault 13, Vault 15, wioskę Shady Sands oraz bazę bandytów Khans. Nie oznacza to jednak, że dostępna treść ogranicza się tylko do tych lokacji, bo można swobodnie zwiedzać też obszary znajdujące się pomiędzy nimi. W oryginalnym Falloucie 1 podróż odbywała się za pomocą dwuwymiarowej mapy, tutaj zaś mamy oczywiście do czynienia ze spójnym światem, co sprawia, że wersja demonstracyjna projektu jest większa niż można byłoby się tego początkowo spodziewać.

Warto odnotować, że mod oferuje całkowicie przerobiony system rozwoju postaci, który ma być bliższy izometrycznym Falloutom. Można zatem liczyć na powrót dobrze znanych cech postaci, perków i umiejętności, które były fundamentem systemu SPECIAL z dwóch pierwszych części gry. Oczywiście dokonano też pewnych modyfikacji, tak żeby przystawał on odpowiednio do środowiska trójwymiarowego. Niestety w wersji demo nie uświadczymy udźwiękowienia postaci, dlatego do zabawy wymagane jest na razie włączenie podpisów. Pełna wersja Fallout: Vault 13 będzie jednak zawierała ten element. Należy też liczyć się oczywiście z występowaniem błędów, w tym ze znikaniem wizerunku postaci podczas próby zmiany ciała w kreatorze, czy braku automatycznej zmiany wartości umiejętności podczas podnoszenia statystyk SPECIAL. Modyfikację można pobrać ze stron Nexus Mods oraz ModDB. Do poprawnego działania potrzebuje Fallouta 4 w wersji sprzed next-genowej aktualizacji (można łatwo dokonać downgrade’u za pomocą odpowiedniej aplikacji), a także Fallout 4 Script Extender. Wymagane są też wszystkie oficjalne DLC, które nie pochodzą z Creation Club Bethesdy.

The Fallout: Vault 13 Demo is LIVE!



Grab it here: https://t.co/PiFT0XXbte pic.twitter.com/oUM3oRBQdW — Fallout: Vault 13 (@FalloutVault13) August 9, 2024

Źródło: @FalloutVault13 (X)