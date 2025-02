Fallout: London - ogromna modyfikacja do czwartej części serii już nareszcie dostępna

Długo musieliśmy czekać na jedną z najbardziej oczekiwanych modyfikacji nie tyle do Fallouta 4, ale całej franczyzy w ogóle. Zespół FOLON pracował nad nią przez wiele lat, regularnie udostępniając swoje postępy na konkretnych etapach. Imponujący rozmach projektu, a także pewne zewnętrzne czynniki sprawiły, że trzeba było uzbroić się w nie lada cierpliwość, niemniej jednak wreszcie przyszedł czas na sprawdzenie, czy faktycznie było na co czekać.

Już teraz można pobrać Fallout: London - wielką modyfikację, która jest kompatybilna zarówno z platformą GOG, jak i Steam.

Pod koniec kwietnia Bethesda postanowiła nieco utrudnić życie graczom, wprowadzają next-genowy update, który m.in. wprowadza masę problemów z modami. Dlatego jeżeli będziecie chcieli tytuł sprawdzić, warto pamiętać, żeby robić to bez rzeczonej aktualizacji. Instalator do Fallout: London znajdziecie na GOG-u, wersja Game of the Year Edition jest także kompatybilna z egzemplarzami na Steamie, ale trzeba też zaznaczyć, że po pierwszych komentarzach wygląda na to, że pojawiają się problemy czy to z zaimplementowaniem moda, czy np. crashami.

Czy zatem wejście do postnuklearnego Londynu jest na obecną chwilę opłacalne, czy warto jeszcze zaczekać choćby na pierwsze poprawki, musicie zdecydować sami. W każdym razie po wyłączeniu zapisów w chmurze w anglojęzycznej wersji Fallout 4: GOTY Edition na GOG-u należy pobrać mod i postępować zgodnie z rozpisanymi instrukcjami. Jeśli chodzi o Steam, w przypadku posiadania next-genowego update'u możecie skorzystać z dostępnych na Nexus Mods narzędzi do downgrade'owania, aby posiadana wersja była kompatybilna z Fallout: London.

Źródło: Nexus Mods, GOG, Steam, TeamFOLON