Elon Musk zmienia system ocen na platformie X. Polubienia użytkowników staną się wkrótce prywatne

System oceniania treści w internecie jest całkiem istotnym elementem, który pozwala lepiej określić, jakie materiały cieszą się powszechnym uznaniem, a jakie dezaprobatą. Oczywiście nie jest on idealny, gdyż w łatwy sposób można go nadużywać, natomiast w większości przypadków sprawdza się dość dobrze. Jednak kolejne platformy rezygnują z jego kluczowej cechy, czyli przejrzystości. W serwisie YouTube zobaczymy więc jedynie ilość polubień wideo, a na X... nawet ten aspekt wygasa.

Na platformie X zarządzanej przez Elona Muska zajdą kolejne zmiany. Tym razem dotyczą one systemu ocen, a dokładniej polubień. Niebawem ten aspekt będzie prywatny, więc nie będziemy w stanie zobaczyć, kto polubił dany post.

Dotychczas każda osoba, która polubiła jakiś post na platformie X, zostawiała po sobie ślad, który wszyscy mogli zobaczyć. Oczywiście prowadziło to do wielu ciekawych sytuacji, ponieważ czasem okazywało się, że bardziej znane osoby przychylniej spoglądają na dość... osobliwe treści. Już wkrótce zarówno licznik polubień, jak i sama lista osób, które dokonały tej czynności, będą ukryte przed innymi. Jedynie autorzy postów będą mieli wgląd do tych informacji. Według Elona Muska, ta zmiana ma się przełożyć na pozytywne efekty, gdyż nikt nie będzie oceniany za to, co polubił na platformie, a do tej pory się to zdarzało.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.



– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).



– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.



– You will no longer see who… — Engineering (@XEng) June 11, 2024

Spora część osób widzi to jednak zupełnie inaczej, gdyż X nadal boryka się z wieloma botami, a samo kupowanie polubień będzie teraz dyskretniejsze, co może prowadzić do większej ilości kampanii, które będą miały na celu np. podbijanie oglądalności postów. Wskaźnik polubień często pozwalał w jakiś sposób zweryfikować opinie innych osób, więc jego brak może nie sprzyjać dobremu rozwojowi platformy. Nie da się ukryć, że oceny w internecie są ważnym czynnikiem, który wpływa na odbiór zamieszczanych w nim materiałów. Nie tak dawno na platformie YouTube całkowicie zniknął licznik, który pokazywał, ilu osobom nie podobała się dana treść, z kolei na innych mediach społecznościowych nawet nie ma możliwości pozostawienia negatywnej oceny. Systemy ocen zmieniają się więc w dość szybkim tempie, a na X ten proces może pójść o krok dalej, gdyż sam Musk przyznał, że wskaźnik polubień powinien zupełnie zniknąć. Czas pokaże, w jakim stopniu obecne zmiany przyczynią się do pozytywnych, a jak dalece do negatywnych rezultatów. Prywatne oceny wejdą w życie na X w najbliższych dniach.

