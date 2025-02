X (Twitter) Premium+ - nowy rodzaj subskrypcji, który pozwoli pozbyć się reklam. Niestety do najtańszych nie należy

Spośród wszystkich zastosowanych zmian na platformie X, to właśnie wprowadzenie opłat jest przedmiotem największych dyskusji użytkowników. Wielu uważa, że serwis powinien być całkowicie darmowy dla wszystkich, tak jak to miało miejsce do tej pory. Z drugiej strony Elon Musk dodał szereg funkcji, których wcześniej nie było i za część z nich chce uzyskać opłatę (choć powodem niektórych jest zwalczanie kont botów). Ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch nowych wariantów subskrypcji - jeden z nich uwolni nas od reklam.

Na platformę X zawitały właśnie nowe wersje subskypcji - tańsza, oferująca podstawową funkcjonalność oraz dużo droższa, która pozwoli na usunięcie reklam ze strony głównej.

Nowe warianty abonamentu zapowiedział już jakiś czas temu Elon Musk za pośrednictwem swojej platformy X. Natomiast dopiero teraz są one możliwe do wybrania przez wszystkich. Pierwszy z nich o nazwie Basic (13,50 zł za miesiąc) pozwoli nam na dostęp do podstawowych funkcji, takich jak możliwość edycji i cofania X'ów (tweetów), które przy okazji mogą być dłuższe, a także będą miały nieco większy zasięg (dosł. "mały boost"). Z kolei drugi wariant nazwany Premium+ będzie miał wszystkie możliwości ze znanego już Premium, jednak umożliwi nam usunięcie reklam z osi czasu (a dokładniej z "Dla Ciebie" i "Obserwowane"). Dodatkowo nasze wpisy zyskają dużo większy zasięg - wszystko to zamknie się w kwocie 72 zł miesięcznie.

O ile z podstawowej opcji zapewne skorzysta sporo osób, ponieważ oferuje przydatne funkcje i nie kosztuje zbyt wiele, tak wariant Premium+ nie ma tak dużej szansy na powodzenie. Oczywiście usunięcie reklam oraz lepszy zasięg dla postów będzie kuszący dla influencerów, jednak dla zwykłych użytkowników już nie tak bardzo - szczególnie ze względu na swoją dość wysoką cenę. Warto przy okazji zaznaczyć, że jeśli chcemy w jakikolwiek sposób zarabiać na platformie X, to musimy zdecydować się co najmniej na plan Premium.

