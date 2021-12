Electronic Arts pracowało nad grą MMORPG w świecie Harry'ego Pottera. Projekt umarł z zaskakującego powodu

Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera i gry, to temat ów nie jest taki znów zero-jedynkowy. O ile bowiem pierwszych kilka części z początku XXI wieku zostało przyjętych bardzo dobrze, to już część czwarta (Czara Ognia z 2005 roku) graczom podeszła nieco mniej. Podobnie dobrze wyszła innowacyjna "piątka" oraz "szóstka" (Zakon Feniksa i Książe Półkrwi), jednak dwuczęściowe Insygnia Śmierci z 2010 i 2011 roku znów okazały się totalną klapą. Prawdopodobnie dlatego, że gra straciła swój dawny klimat i stała się bardziej "różdżkowym shooterem". Kwestię potterowskich gier mobilnych także lepiej pomińmy, bo w tym wypadku nie da się ich skomentować jak tylko określeniem "wielki, nastawiony na zarabianie niewypał". Jak się jednak okazuje, mało brakowało, a Electronic Arts dostarczyłoby nam jeszcze jednej gry w świecie Chłopca Który Przeżył.

Mało brakowało, a Electronic Arts dostarczyłoby nam jeszcze jednej gry w świecie Harry'ego Pottera. Szkoda jednak, że w projekt nie do końca wierzono.

Jak się okazuje, w czasie zbliżonym do powstawania dwóch pierwszych części growego Harry'ego Pottera, miała powstawać także inna produkcja w tym uniwersum, będąca tytułem MMORPG. I choć pracujący nad tytułem Elektronicy mieli być już w bardzo zaawansowanym stadium produkcji, to ostatecznie projekt porzucono z powodu... wątpliwości. EA obawiało się bowiem, że marka będzie popularna już tylko przez kolejny rok czy dwa. Nie pomogły też wewnętrzne zmiany organizacyjne, które przetaczały się wówczas przez studio.

Na ten moment fani przygód młodego czarodzieja mają jednak na co czekać. W nadchodzącym roku ma pojawić się mianowicie przygodowa gra akcji z elementami RPG i otwartym światem pt. Hogwarts Legacy, zaś już za nieco ponad tydzień w HBO Max wyemitowany zostanie specjalny program pt. Harry Potter: Return to Hogwarts, którego zwiastun możecie zobaczyć poniżej. Dokument z okazji 20-lecia filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny dostępny będzie także na platformie streamingowej HBO GO.

