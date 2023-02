EIZO ColorEdge CS2400S - monitor nowej generacji, który odblokowuje pełny potencjał obrazów w Adobe RGB

Jeżeli poszukujecie nowego monitora do obrabiania grafiki, zdjęć, wideo lub po prostu interesujecie się nowościami to EIZO (nie mylić z pewnym bohaterem z Florencji) wydał właśnie świetny monitor. Cechują go wybitne osiągi w jakości wyświetlanego obrazu, między innymi bardzo szeroka paleta barw. Zatem, jeżeli szukaliście profesjonalnego rozwiązania to zapraszam do dalszej lektury.

Poszukujesz nowego monitora? EIZO prezentuje monitor ColorEdge CS2400S - to profesjonalne rozwiązanie nie tylko dla grafików. Pełne pokrycie palety Adobe RGB to nie wszystkie jego zalety.

EIZO wydało następcę modelu ColorEdge CS2420, choć oznaczenie może być tutaj mylne, ColorEdge CS2400S jest poprawionym i unowocześnionym projektem 24,1-calowego wyświetlacza. Matryca oferuje nam rozdzielczość Full HD, jasność na poziomie 410 cd/m2 przy współczynniku kontrastu równym 1350:1. Pokrywa również aż 99% palety barw Adobe RGB, co pozwala osiągnąć bardziej realistyczne barwy kolorów niż standard sRGB. Niewątpliwą zaletą jest obsługa 10-bitowej głębi kolorów i możliwość wyświetlania 16-bitowej tablicy LUT. Dodatkowo producent wydał oprogramowanie EIZO ColorNavigator 7, które przyspiesza proces kalibracji kolorów do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Na wyposażeniu monitora znajdziemy złącze sygnałowe USB-C z możliwością ładowania urządzeń do 70 W, jak i dobrze znane HDMI i DisplayPort (niestety na chwilę obecną producent nie podaje nam informacji o konkretnych wersjach tych złącz). Umożliwia nam to ładowanie notebooków lub tabletów bezpośrednio z monitora, co pozwala zaoszczędzić nerwy z przyczyny plątaniny kabli pod biurkiem. Warto również zauważyć, że urządzenie ma wbudowany HUB USB, oferujący dwa USB 3.0 i dwa USB 2.0. Stojak monitora ma pochylenie od -5 do 35 stopni z obrotem o 344 stopnie w płaszczyźnie poziomej. Wyregulujemy również jego wysokości w zakresie 155 mm. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie nowość od EIZO pojawi się w Polsce, jednak została już potwierdzona pełna dostępność w naszym kraju. ColorEdge CS2400S dostępny będzie w cenie 769 USD, co po przeliczeniu na złotówki daje nam cenę około 3300 zł.

Źródło: Guru3D, EIZO,