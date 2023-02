Philips Momentum 8000 27E1N8900 - profesjonalny monitor do pracy z ekranem 4K OLED wchodzi do sprzedaży

Philips Momentum 8000 27E1N8900 to niezwykle ciekawy monitor, który zaprezentowany został mniej więcej rok temu i od razu wzbudził spore zainteresowanie miłośników nowych technologii. Między innymi dlatego, że model 27E1N8900 bazuje na matrycy OLED, które to zwykle mocno podnoszą cenę całego urządzenia. Nowy Philips zaś miał dla odmiany oferować cenę dość przystępną. I rzeczywiście - dziś już wiemy, że producent życzy sobie za ów model 1099 dolarów.

Philips Momentum 8000 27E1N8900, wyczekiwany monitor dla profesjonalistów, nareszcie wkracza do sklepów. Póki jednak co, tylko w USA.

Philips Momentum 8000 27E1N8900 wykorzystuje 27-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (klasyczne proporcje 16:9) oraz odświeżaniu 60 Hz. Ekran ów oferuje 100-procentowe pokrycie przestrzeni sRGB (przy całkowitej objętości sięgającej 150%) oraz po 99% pokrycia przestrzeni barw Adobe RGB i DCI-P3 (uśredniony błąd deltaE dla przestrzeni sRGB nie powinien przekraczać 1 punktu). Kontrast statyczny wynosi z kolei 1000000:1, natomiast luminancja czerni to idealne 0 nitów. Jasność w trybie SDR ma sięgać 250 nitów, podczas gdy szczytowa luminancja w trybie HDR wynosi 540 nitów. Nie zabrakło przy tym certyfikatu VESA DisplayHDR 400 True Black.

Czas reakcji matrycy OLED to 0,1 ms dla przejść z szarości do szarości (GtG). Wśród wbudowanych portów znajdziemy dwa cyfrowe HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.4. Nie zabraknie także jednego złącza USB 3.2 typu C Gen.1 z możliwością ładowania innych urządzeń mocą maksymalnie 90 W. Monitor wyposażono ponadto w HUB USB, składający się z czterech portów USB 3.2 typu A (dwa oferują szybkie ładowanie) oraz jednego USB typu B. Dla osób korzystających z dwóch komputerów dostępny jest również zintegrowany przełącznik KVM. Monitor trafił właśnie do sprzedaży w USA, we wspomnianej już cenie 1099 dolarów. Niestety póki co nie wiadomo, czy urządzenie trafi także do europejskich sklepów (choć byłoby miło).

Źródło: Philips