Edifier W830NB - premiera nowych niedrogich słuchawek wokółusznych z łącznością bezprzewodową Bluetooth 5.4 i ANC

Edifier to chińska marka, znana głównie z oferowania stosunkowo dobrego sprzętu audio w przystępnym budżecie. Teraz zaprezentowano nowy model bezprzewodowych słuchawek wokółusznych W830NB, który jest następcą recenzowanego i polecanego przez nas modelu W820NB. Produkt oferuje efektywną aktywną redukcję szumów (ANC) oraz obsługę kodeku LDAC. Poprawiono również budowę samych słuchawek, o czym więcej poniżej.

Edifier W830NB to niedrogie, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne wykorzystujące łączność Bluetooth 5.4 z kodekiem audio AAC i LDAC oraz oferujące nawet do 94 godzin muzycznej rozrywki.

Jakiś czas temu, tworząc poradnik zakupowy dla nausznych słuchawek bezprzewodowych, mieliśmy przyjemność przyjrzeć się starszemu modelowi Edifier W820NB. Teraz, przy premierze nowego modelu W830NB, widać, że producent poprawił kilka niedociągnięć, oferując lepszy sprzęt. Nowe słuchawki bezprzewodowe oferują znany już z poprzedniego modelu 40 mm przetwornik o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz i dynamice 91 dB. To, co jednak uległo zmianie, to wprowadzenie obsługi nowego standardu Bluetooth 5.4 oraz kodeka audio LDAC. Znacznej poprawie uległy również akumulatory, oferując o 46% dłuższy czas muzycznej rozrywki. Edifier W830NB bez włączonego ANC umożliwia nam nawet 94 godziny grania, a z włączoną aktywną redukcją szumów czas ten spada do 54 godzin.

Edifier W830NB Pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz - 40 000 Hz Średnica przetwornika / membrany 40 mm Dynamika 91 dB Impedancja --- Pasmo przenoszenia mikrofonu --- Czułość mikrofonu --- Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 5.4 Obsługiwane kodeki audio LDAC, AAC, SBC Poziom wytłumienia szumów ANC -45 dB Czas pracy z włączonym ANC ON 54 godziny Czas pracy z wyłączonym ANC OFF 94 godziny Port ładowania USC typu C Czas ładowania 1,5 godziny Wersje kolorystyczne Czarny, szary i biały Waga 267 gramów Cena 79,99 dolarów / 322 zł

W nowych słuchawkach chińskiej marki Edifier nie znajdziemy już konstrukcji półotwartej (poprzedni model posiadał otwory na muszlach). Ta zmiana sprawia, że funkcja redukcji szumu nabiera większego sensu niż w W820NB. Dodatkowo producent ulepszył system ANC o 18%, dzięki czemu oferuje on tłumienie na poziomie -45 dB, choć nie podano dokładnie dla jakich częstotliwości. Dodatkowo do produktu wprowadzono redukcję szumów dla mikrofonu DNN i tryb gry, który zapewnia niskie opóźnienia przesyłu dźwięku na poziomie do 80 ms. Edifier W830NB są już dostępne w sprzedaży na platformie Amazon w kolorach czarnym, szarym oraz białym, w cenie 79,99 dolarów, czyli około 322 zł.

