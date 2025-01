Sony zaprezentowało ULT TOWER, ULT FIELD i ULT WEAR - nowe serie głośników i słuchawek BT stawiających na mocny bas

Sony regularnie odświeża swoją ofertę głośników i słuchawek nausznych, wprowadzając kolejne nowe lub odświeżone modele. Tym razem jednak zaskakuje nas całkowicie nową serią ULT POWER SOUND, która została stworzona z myślą o miłośnikach muzyki pragnących głębokiego i mocnego basu. Do sprzedaży trafiły dwa nowe modele przenośnych głośników bluetooth, imprezowy głośnik ULT TOWER oraz wokółuszne słuchawki bezprzewodowe ULT WEAR.

Sony ULT FIELD 1 to głośnik bezprzewodowy o średnich rozmiarach, działający w Bluetooth 5.2. Posiada dwie boczne membrany niskotonowe o wymiarach 83x42 mm oraz prawdopodobnie dwa głośniki o średnicy 16 mm, które odpowiadają za średnie i wysokie tony. Urządzenie spełnia normy klasy ochronności IP67, co oznacza jego odporność na kurz i zachlapania, a nawet wodę słoną, zgodnie z deklaracją producenta. Sony podkreśla również pewną odporność na wstrząsy, chociaż nie podaje konkretnych danych. Akumulator głośnika ma wystarczyć na 12 godzin pracy przy ustawionej głośności na 25%. Na obudowie znajduje się przycisk ULT, który podbija i uwydatnia pasma basowe. ULT FIELD 1 dostępny jest w czterech kolorach: czarnym, zielonym, białym i pomarańczowym. Cena głośnika BT wynosi na stronie producenta 129,99 dolarów, natomiast premierowa polska cena to 599 zł z VAT.

Sony ULT FIELD 7 to większy i bardziej zaawansowany model głośnika Bluetooth 5.2, będący rozszerzeniem modelu ULT FIELD 1. Głośnik ten wyposażony jest w dwie membrany niskotonowe, dwa głośniki średniotonowe o budowie prostokątnej oraz dwa tweeter-y wysokotonowe. Urządzenie charakteryzuje się dużym akumulatorem, który pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki w trybach ULT1 i ULT2 przy 16% głośności i wyłączonym podświetleniu RGB. Funkcja ULT1 podbija pasma basowe i sub-basowe, zapewniając większą głębię dźwięku, podczas gdy ULT2 oferuje bardziej dynamiczny i głośniejszy bas. Tryby te przełączymy fizycznym przełącznikiem na górnym panelu. Sprzęt otrzymał również klasę ochronności IP67, w tym pewną odporność na wodę słoną.

Głośnik posiada optymalizację "pola dźwięku" poprzez wykrywanie hałasów i innych dźwięków. Za tę funkcję prawdopodobnie odpowiada wbudowana automatyka zmiany fazy sygnału, która ma za zadanie zwiększyć klarowność dźwięku i uniknąć wzajemnego zagłuszania się sprzętu audio. ULT FIELD 7 wspiera również funkcję Party Connect, która pozwala m.in. podpiąć ze sobą dwa głośniki Sony, aby uzyskać dźwięk stereofoniczny. Produkt umożliwia ponadto podłączenie mikrofonu do karaoke lub instrumentu muzycznego za pomocą złącza jack 6,3 mm. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji złącze USB. Cena tego głośnika BT to 499,99 dolarów, natomiast polska cena wynosi 1799,99 zł z VAT.

Sony ULT TOWER 10 to nowy bezprzewodowy zestaw power audio stworzony dla imprezowiczów, który oferuje dźwięk i podświetlenie LED RGB w pełnych 360 stopniach. Wyposażony jest w pięć głośników: jeden niskotonowy, dwa średniotonowe i dwa wysokotonowe tweeter-y. Niskotonowy X-Balanced Speaker Unit ma nietypową, prostokątną budowę (320x320 mm), co daje większą powierzchnię i umożliwia wytworzenie wyższego ciśnienia akustycznego oraz głębszego, bardziej naturalnego basu i sub-basu. Głośnik obsługuje Bluetooth 5.2, choć tylko z podstawowym kodekiem SBC. Urządzenie posiada kilka trybów pracy i siedmiostopniowy equalizer, w tym dwa tryby ULT, które można przełączyć fizycznym przyciskiem na obudowie. Tryb ULT 1 ma cechować się "potężną rezonującą głębią" poprzez podbicie niskich częstotliwości, natomiast tryb ULT 2 działa jak booster, zwiększając ogólną głośność (ciśnienie akustyczne).

Nadto ULT TOWER 10 automatycznie optymalizuje "pole dźwięku" poprzez wykrywanie hałasów i innych dźwięków. Prawdopodobnie za tę funkcję odpowiada wbudowana automatyka zmiany fazy sygnału. W zestawie znajduje się także bezprzewodowy mikrofon do karaoke oraz możliwość podłączenia gitary elektrycznej, basowej lub elektroakustycznej za pomocą złącza jack 6,3 mm na górnym panelu. Dodatkowo na tylnym panelu otrzymujemy jack 3,5 mm, USB i S/PDIF (Toslink), co umożliwia wykorzystanie tego sprzętu jako soundbara dla domowego TV lub komputera PC. Funkcja Party Connect pozwala na połączenie do 100 zgodnych głośników i zsynchronizowanie muzyki oraz oświetlenia LED RGB. Sony wyceniło swój produkt na 1199,99 dolarów, natomiast w polskich sklepach znajdziemy produkt w cenie 5499 zł z VAT.

Ostatnim z nowości jest bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Sony ULT WEAR, które wydają się być następcą modelu WH-XB910N, o których przeczytacie więcej tutaj i tutaj. Podobnie jak poprzedniki otrzymujemy tutaj kontynuację tradycji mocnego basowego dźwięku, który patrząc z perspektywy starszego modelu, może nie przypaść wszystkim użytkownikom do gustu. Dźwięk generowany jest przez 40 mm przetworniki z magnesami neodymowymi, co pozwala na uzyskanie szerszego pasma przenoszenia od 5 Hz do 20 KHz. Impedancja słuchawek w trybie aktywnym wynosi 314 Ohm, a w trybie pasywnym 32 Ohm. Cyfrowym sercem słuchawek jest chip V1. Słuchawki posiadają również funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC), która pomaga w eliminacji niechcianych dźwięków z otoczenia, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.2, co umożliwia parowanie wielopunktowe oraz wspiera funkcję Low Energy (LE), co przekłada się na oszczędniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy na baterii.

Słuchawki ULT WEAR są wyposażone w akumulator, który umożliwia odtwarzanie dźwięku do 30 godzin. Warto zauważyć, że szybkie ładowanie przez zaledwie 10 minut pozwala na słuchanie muzyki przez około 5 godzin. Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii ULT, znajduje się tu także dedykowany przycisk do przełączania między trybami ULT1 i ULT2, które działają zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Poduszki słuchawek wykonane są z pianki termicznej z funkcją pamięci kształtu, co zapewnia wygodę noszenia przez dłuższy czas. Pałąk i muszle wykonane są z tworzywa sztucznego pochodzącego w całości z recyklingu. W zestawie ze słuchawkami znajduje się przewód jack 3,5 mm, krótki przewód USB typu C oraz znane już twarde etui. Cena słuchawek została ustalona na 199,99 dolarów, a polska cena wynosi 899,99 zł.

Źródło: Sony