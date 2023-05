Sony SRS-XV800 - spory głośnik z obsługą kodeka LDAC, który bez problemu przeniesiesz na każdą imprezę

Przedsiębiorstwo Sony zaprezentowało właśnie nowy głośnik, który stworzony został typowo do grania na imprezach, choć pobocznych zastosowań znajdzie się dla niego kilka. Producent chwali się jego sporą mocą, przenośną konstrukcją oraz wydajnym akumulatorem. Dodatkowo do jego stworzenia użyto sztucznego tworzywa z recyklingu. Z uwagi na dostęp do łączności Bluetooth oraz złącz audio, podłączymy do niego wiele różnych urządzeń. Niestety, cena do niskich nie należy.

Sony SRS-XV800 to nowy bezprzewodowy głośnik w ofercie japońskiego producenta. Wyróżnia się bardzo dobrym czasem pracy na akumulatorze oraz tym, że jest całkiem mobilny.

Głośnik wyposażony jest pięć jednostek wysokotonowych, które rozmieszczone są z przodu i z tyłu konstrukcji. Dopełniają je dwa niemal prostokątne przetworniki niskotonowe X-Balanced. Zdecydowano się na takie kształty z uwagi na lepszą specyfikę brzmienia: bas ma być bardziej dynamiczny, a wokale czystsze. Do dyspozycji dostajemy także dotykowy panel na samej górze sprzętu, dzięki któremu możemy sterować odtwarzaniem muzyki oraz jego ustawieniami. Jak na imprezowy głośnik przystało, mamy dostępne wielokolorowe podświetlenie, które dostosuje się do rytmu granej muzyki. Zastosowany akumulator pozwoli grać maksymalnie przez 25 godzin (ładowanie do pełna trwa około 3 godzin). Obecna jest funkcja szybkiego ładowania, dzięki której po 10 minutach, głośnik będzie w stanie działać przez następne 3 godziny. W tej kwestii wypada więc naprawdę nieźle.

Na pokładzie znalazło się także miejsce dla złącza Jack 3,5 mm oraz 6,3 mm, optycznego TOSlink oraz USB typu A. Do tego otrzymujemy łączność Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla kodeków SBC, AAC i LDAC oraz multipoint (dwa urządzenia połączone jednocześnie). Obecna jest funkcja TV Booster, która wzmacnia i wzbogaca dźwięk z telewizora, jak również dedykowana aplikacja Sony Music Center. Konstrukcja spełnia normę IPX4, więc w teorii mogłaby wytrzymać lekki deszcz. Wymiary głośnika to 317 x 720 x 375 mm przy wadze 18,5 kg. Całość jest więc dość okazała, jednak wbudowane kółka pozwolą na łatwe przenoszenie z miejsca na miejsce. Możliwości głośnika są całkiem spore, jednak w parze z nimi idzie stosunkowo wysoka cena. Sprzęt został wyceniony na około 3200 zł, a jego sprzedaż rozpocznie się już w tym miesiącu.

Źródło: Sony