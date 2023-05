Hama Pipe 3.0 - premiera nowego przenośnego głośnika Bluetooth 5.0 z podświetleniem RGB i certyfikatem wodoodporności IPX5.

Nie każdy z nas może sobie pozwolić na produkty z najwyższej półki, zwłaszcza w dobie kryzysu i wszechobecnej inflacji. Dlatego Hama postanowiła zaprezentować trzecie wcielenie swojego głośnika Pipe, który ma cechować się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Nowe urządzenie stawia na nowoczesne rozwiązania, zapewniając równocześnie bardziej funkcjonalną i przyjazną formę przy jeszcze większej odporności na kurz, pył i wodę.

Pierwsze co możemy zauważyć to fakt, że konstrukcja względem poprzednika się zmieniła i teraz bardziej przypomina głośniki Flip marki JBL. Hama zapewnia nam urządzenie wykończone siateczkowatym chropowatym materiałem, który zapewnia dobrą przyczepność w mokrych dłoniach. Na boku konstrukcji znajdziemy stosunkowo wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz LED, który posłuży nam do wyboru następnych i poprzednich utworów, odtworzenia lub zatrzymania muzyki oraz ustawienia, któregoś z predefiniowanych trybów EQ. Za sterowanie głośnością odpowiada natomiast obrotowe pokrętło. Do obudowy został przytwierdzony materiałowy uchwyt w formie pętelki, który ma ułatwić nam noszenie głośnika BT.

Hama Pipe 3.0 cechuje moc na poziomie 24 W i bateria o wielkości 2000 mAh, która powinna zapewnić 14 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki i czas ładowania na poziomie 3 godzin. Głośnik pracuje z łącznością Bluetooth 5.0, umożliwiając nam podłączenie dwóch urządzeń w trybie stereofonicznym. Użytkownik ma możliwość przełączenia się między trzema trybami pracy equalizera: podbicie basu, wzmocnienie wysokich tonów lub zrównoważona charakterystyka dźwięku. Dziesięć wbudowanych diod LED RGB zapewnia nam dziesięć różnych dynamicznych kolorowych gradientów, tryb jednostajnej barwy oraz możliwość wyłączenia podświetlenia. Panel I/O składa się jedynie z portu USB typu C oraz złącza Jack 3,5 mm. Produkt posiada również certyfikat wodoodporności i pyłoszczelności IPX5, co daje nam pewną dozę pewności podczas używania go na basenie. Głośnik jest już dostępny w Polsce w cenie około 369 zł.

Źródło: Hama