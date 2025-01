Sonos Move 2 - kolejna generacja popularnego głośnika Bluetooth. Ulepszona akustyka i bardziej outdoorowe zacięcie

Sonos prezentuje Move 2. To kolejna generacja bardzo dobrze sprzedającego się głośnika amerykańskiego producenta, który zapewnia brzmienie stereo, do 24 godzin pracy na baterii i wytrzymałą, wodoodporną konstrukcję. Najnowszy głośnik w portfolio Sonos został wyposażony w szereg ulepszeń, które mają za zadanie sprawić, że dźwięk stereo zabrzmi jeszcze lepiej na zewnątrz. Move 2 będzie dostępny na całym świecie od 20 września 2023 roku w cenie 2399 zł.

Move 2 został odmieniony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Efektem tych zmian jest bardziej elegancki design oraz nowe oprogramowanie gwarantujące ulepszoną akustykę (lepszy odbiór dźwięku stereo oraz głębokie basy bez względu na to czy muzyka wybrzmiewa w salonie, czy też na pikniku w parku - a przynajmniej tak twierdzi producent). Konstrukcja składa się z dwóch głośników wysokotonowych oraz z głośnika niskotonowego. Obsługuje ona zarówno Bluetooth 6.0, jak i Wi-Fi 6, możliwe jest więc nie tylko strumieniowanie muzyki z urządzenia takiego jak smartfon, ale także połączenie z innymi urządzeniami w systemie Sonos. Całość waży 3 kg, mierzy zaś 24 x 16 x 13 cm.

Warto też podkreślić, że Move 2 oferuje dwukrotnie dłuższy czas pracy na baterii, niż jego poprzednik. A jeśli się już wyładuje, to w ponownym "nakarmieniu" sprzętu pomoże nam uniwersalne złącze USB-C. Wielu z Was powinno ucieszyć się także z tego, że Move 2 cechuje się klasą ochrony IP56, co oznacza, że sprzęt jest odporny na przypadkowe upadki, zachlapania, deszcz, brud i słońce. Zaciekawić może obecność funkcji Trueplay, która nieustannie optymalizuje dźwięk w stosunku do otoczenia, dzięki czemu brzmienie ma być możliwie atrakcyjne. Głośnik jest ponadto kompatybilny z Sonos Voice Control, Amazon Alexa, aplikacją Sonos i Apple AirPlay2. W sklepach nabędziemy oliwkową, białą i czarną wersję kolorystyczną.

Źródło: Sonos