Sonos Ray – najprzystępniejszy cenowo soundbar producenta, niepozbawiony jednak przydatnych funkcji

Sonos Ray to jak na razie najmniejszy i najtańszy soundbar z kategorii kina domowego w ofercie amerykańskiego producenta. Jego kompaktowe rozmiary (55,7 x 7,0 x 9,3 cm) powinny wpasować się w każdą przestrzeń. Całość łączy się z telewizorem za pomocą portu optycznego SPDIF i pracuje dzięki czterem przetwornikom (dwa wysokotonowe oraz dwa nisko- i średniotonowe) napędzanym przez cyfrowe wzmacniacze klasy D (po jednym na przetwornik). Sprzęt wyceniono na 1399 złotych, a na sklepowe półki trafi dokłądnie 7 czerwca w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej.

Nowy soundbar dedykowany jest telewizorom o przekątnej do 55 cali, a wyposażono go w rozwiązania takie jak dotykowy panel sterowania, łączność WiFi (pod sterowanie aplikacją), Apple AirPlay 2, Dolby Digital (ale Dolby Atmos już nie) oraz Spotify Connect. W przeciwieństwie do droższych modeli producenta nie odnajdziemy tu już jednak ani wsparcia dla asystentów głosowych, ani też rozwiązania Amazon Ultra HD, ani nawet złącza HDMI eARC. Jak na markę Sonos przystało, braki te mają być jednak wynagrodzone jakością dźwięku (choć póki co nie zdradzono jeszcze jakiej łącznej mocy możemy spodziewać się po tym systemie).

Soundbar zaoferuje ulepszenia dźwięku takie jak Sonos Speech Enhancement (zapewnia czystość dźwięku, dzięki której wyraźnie słychać każde słowo), Night Sound (zmniejsza intensywność głośnych efektów podczas wieczornych seansów) czy Trueplay (można dostroić dźwięk, aby uzyskać najlepsze wrażenia słuchowe w każdym pomieszczeniu). W tej cenie i z taką specyfikacją Sonos Ray będzie musiał jednak zmierzyć się ze konkurencją, która z niższej nawet cenie proponuje bardzo dobry dźwięk, Dolby Atmos czy HDMI ARC (choćby model TCL 8111).

Źródło: Sonos