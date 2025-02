Sony SRS-XV500 to nowy, przenośny głośnik imprezowy z dużym i wydajnym akumulatorem

Sony znane jest nie tylko z konsol PlayStation czy telewizorów Bravia, ale również z bardzo dobrego konsumenckiego działu audio. Ten oprócz słuchawek wokółusznych i TWS, oferuje również głośniki bezprzewodowe bluetooth. Przedsiębiorstwo zaprezentowało właśnie nowy model jednego z nich. Imprezowy SRS-XV500 ma cechować się dużym i wydajnym akumulatorem, ale również trybem karaoke, wejściem na gitarę elektryczną i podświetleniem LED RGB.

Sony SRS-XV500 to nowy głośnik imprezowy z łącznością bluetooth oraz dużym i wydajnym akumulatorem. Podłączymy do niego również gitarę elektryczną i mikrofon w specjalnym trybie do karaoke.

Sony SRS-XV500 jest zbudowany na podstawie dwóch głośników X-Balanced Speaker Unit, które mają cechować się niskim poziomem zniekształceń akustycznych i dobrze sprawdzać się w niskich częstotliwościach (bas i sub-bas). Dodatkowo na pokładzie znajdziemy dwa głośniczki wysokotonowe (tweetery). Wbudowany akumulator po całkowitym naładowaniu ma pozwolić na odtwarzanie muzyki przez 25 godzin. Dzięki funkcji szybkiego ładowania już po 10‑minutach mamy zyskać 2,5 godziny słuchania muzyki. Sprzęt został również wyposażony w funkcję ochrony przed przeładowaniem oraz możemy go używać stale podłączonego do sieci elektrycznej. Warto wspomnieć, że urządzenie posiada wbudowany zasilacz.

Na tylnym panelu znajdziemy wejście USB do podładowania np. smartfona lub wpięcia pendrive z plikami muzycznymi, wejście audio mini-jack, wejście na mikrofon i gitarę w formie jack 6,3 mm (duży jack). Nadto posiadamy dwa potencjometry czułości, przycisk do efektu "echo", guzik wyboru gitara/drugi mikrofon, przycisk do włączenia zasilania akumulatorowego oraz dwa enkodery odpowiadające za funkcję Key Control (auto-tune). Sprzęt obsłużymy również za pomocą aplikacji Fiestable oraz Music Center od Sony. Obudowa została wykonana częściowo z tworzywa sztucznego z recyklingu i zapewnia stopień ochrony IPX4. Niestety producent nie zdradził nam mocy i ceny nowej kolumny power audio, wiemy natomiast, że ta ma pojawić się w sprzedaży już wiosną tego roku, choć konkretnej daty nie podano.

