Redmi Buds 5 i 5 Pro - zbliża się polska premiera nowej serii słuchawek dousznych od Xiaomi. Znamy ceny i specyfikację

Do swojej polskiej premiery szykuje się wiele nowości od firmy Xiaomi, a zasadniczo to od jej submarki Redmi. Jedną z nich jest nowa seria bezprzewodowych słuchawek dousznych Redmi Buds oznaczona numerem 5. W jej skład wejdzie kilka modeli, natomiast ponownie możemy oczekiwać naprawdę korzystnych cen oraz całkiem sporych możliwości. Szczególnie dobrze wypada wariant "Pro", który oferuje podwójne przetworniki i wsparcie dla kodeka LHDC 5.0.

Już niebawem w Polsce zadebiutuje najnowsza seria słuchawek dousznych Redmi Buds 5. Xiaomi ponownie zaoferuje swoje produkty w relatywnie niskich cenach, a mimo to nie powinniśmy narzekać na jakość dźwięku.

Redmi Buds 5 Pro

Warto wspomnieć, że oba z omawianych modeli słuchawek są już dostępne do kupienia w Chinach, wszak premiera aktualnej serii odbyła się tam jeszcze w 2023 roku. My natomiast czekamy na oficjalne wprowadzenie produktów do sprzedaży w Polsce, co powinno nastąpić przy okazji debiutu smartfona Redmi Note 13, a więc 25 stycznia 2024 roku. Podstawowy wariant oferuje nam 12,4-milimetrowe przetworniki, a także moduł Bluetooth 5.3. Obsługiwane są niestety tylko kodeki SBC i AAC, więc słuchawki są przeznaczone dla mniej wymagających osób, które nie oczekują najwyższej jakości dźwięku. Z pewnością do pozytywnych aspektów trzeba zaliczyć obsługę ANC oraz długi czas pracy (deklarowany przez Xiaomi). Niewątpliwym atutem będzie sama cena, wszak ustalono ją na raptem 39,99 euro (~175 zł).

Redmi Buds 5 Redmi Buds 5 Pro Przetworniki Dynamiczne, 12,4 mm, membrana pokryta tytanem 11 + 10 mm Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz Łączność Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 LE Obsługiwane kodeki audio SBC, AAC SBC, AAC, LHDC 5.0 ANC Tak, do 46 dB Tak, do 52 dB Norma IP IP54 Akumulator etui / słuchawki 480 / 54 mAh 480 / 54 mAh Złącze etui USB typu C Czas pracy na akumulatorze Do 10 godzin na jednym ładowaniu

Do 40 godzin z etui Do 10 godzin na jednym ładowaniu

Do 38 godzin z etui Waga etui / słuchawki 42 / 5,3 g 42,8 / 5,1 g Mikrofony 2 3 Dodatkowe informacje Certyfikat Netease Cloud Music Certyfikat Hi-Res Audio Wireless Cena 39,99 euro 69,99 euro

Dużo ciekawiej prezentują się warianty Redmi Buds 5 Pro. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma przetwornikami: niskotonowym (11 mm) oraz wysokotonowym (10 mm). Mają one zapewnić dużo lepszą jakość dźwięku, co dodatkowo potwierdza certyfikat Hi-Res Audio Wireless, a także obsługa kodeka LHDC 5.0. Opóźnienia w dźwięku będą niższe niż w podstawowej edycji, a przy tym wspierany jest protokół BLE (Bluetooth Low Energy). ANC także jest nieco lepsze, a do tego otrzymujemy 3 mikrofony, które ze wsparciem AI mają oferować jeszcze lepszą redukcję hałasu. Cenę końcową ustalono na 69,99 euro (~310 zł). Trzeba przyznać, że nowe propozycje od Xiaomi wypadają naprawdę dobrze, choć przed zakupem warto zapoznać się z recenzjami.

Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5

Źródło: Xiaomi