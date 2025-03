Sennheiser HD 490 PRO - nowe słuchawki studyjne z neodymowymi przetwornikami, kładące nacisk na precyzję dźwięku

Sennheiser to przede wszystkim profesjonalna marka audio, której sprzęt cieszy się uznaniem na całym świecie. Ostatnio do ich oferty dołączył nowy model słuchawek studyjnych. W porównaniu do wysokopółkowych konsumenckich produktów, HD 490 PRO zapewniają tzw. neutralność brzmieniową. Nadto mają cechować się profesjonalną precyzją dźwięku, co ma pozwolić technikom audio szybciej opracowywać bardzo zagęszczone miksy audio.

Sennheiser HD 490 PRO to otwarte, przewodowe słuchawki studyjne o płaskiej charakterystyce brzmieniowej i wadze 260 g. Są wyposażone w przetwornik o średnicy 38 mm, z magnesem neodymowym i cylindrem niskich częstotliwości, co ma przekładać się na wysoką precyzję odsłuchu w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 36 KHz. Impedancja słuchawek wynosi 132 Ohm przy częstotliwości 1 KHz, a czułość to 96 dB SPL (1 kHz/1 mW). Maksymalny poziom głośności generowany przez przetworniki to 128 dB SPL, a poziom zniekształceń harmonicznych (THD) nie przekracza 0,2% (1 kHz, 100 dB SPL). Warto tutaj zaznaczyć, że Sennheiser używa własnych, opatentowanych wtyczek w słuchawkach studyjnych, co umożliwia podpięcie przewodu do dowolnej słuchawki, ale też wymusza używanie przewodów tylko od niemieckiego producenta.

Omawiane słuchawki występują w dwóch wersjach: standardowej oraz z oznaczeniem Plus, co oznacza większą liczbę akcesoriów. Wersja HD 490 PRO Plus zawiera dodatkowe wyposażenie, takie jak zapasowe poduszki pałąka, dwa zestawy wymiennych poduszek nauszników o unikalnych sygnaturach dźwiękowych, które można łatwo wyprać. Dodatkowo, w zestawie znajduje się twarde etui oraz dwa przewody Jack 6,3 mm, adapter do Jack 3,5 mm i klucz licencyjny na wtyczkę VST DearVR MIX-SE firmy Dear Reality. W przypadku standardowej wersji brakuje dodatkowych poduszek pałąka, drugiego przewodu Jack 6,3 mm, adaptera Jack 3,5 mm oraz licencji na wtyczkę VST. Cena wersji standardowej wynosi 1799 zł z VAT, natomiast bogatszy wariant Plus dostępny jest za 2149 zł z VAT. Produkty są już dostępne do zakupu na oficjalnej stronie producenta pod tym linkiem.

