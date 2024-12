Sennheiser EW-DX EM 2 Dante - premiera odbiorników mikrofonowych i akcesoriów dla prawdziwych profesjonalistów

Sennheiser znany jest w branży audio z wysokiej jakości dźwięku i rozwiązań technicznych. W 2021 roku firma wprowadziła na rynek system nagłośnienia mikrofonowego Evolution Wireless Digital, który do dziś oferuje wysokiej jakości transmisję bezprzewodową z niskimi opóźnieniami. Teraz do oferty przedsiębiorstwo wprowadza nowe odbiorniki mikrofonowe EW-DX EM 2 Dante, które umożliwiają między innymi cyfrową transmisję audio przy użyciu szyfrowania AES-256.

Sennheiser EW-DX EM 2 Dante to najnowszy odbiornik mikrofonowy w systemie Evolution Wireless Digital, czyli opatentowanego systemu transmisji bezprzewodowej UHF niemieckiego przedsiębiorstwa. Urządzenie posiada pasmo przełączania do 88 MHz, co przekłada się na 146 kanałów wejściowych audio w trybie standardowym, który zachowuje się odstęp 600 KHz między pasmami sygnału. Jednak w trybie zwiększonej gęstości możemy uzyskać aż 293 kanałów, jednak kosztem zmniejszenia odstępów do 300 KHz. Zakres dynamiki wejść jest określany na 134 dB i jest możliwy dzięki zastosowaniu autorskiego kodeka SePAC (Sennheiser Performance Audio Codec). System oferuje również niskie opóźnienia transmisji bezprzewodowej do 1,9 ms. Warto zaznaczyć, że odbiornik może być zasilany poprzez PoE (Power over Ethernet) i posiada dwa złącza Ethernet (IPv4 i IPv6). Służą one do sterowania, zarządzania oraz cyfrowej transmisji audio w sieci LAN przy wykorzystaniu szyfrowania AES-256.

Na tylnym panelu znajdziemy dwa niezbalansowane oraz dwa zbalansowane wyjścia audio, dwa złącza antenowe oraz tradycyjne wejście zasilające 12 V / 1 A. Na przodzie znajdziemy wyświetlacz OLED, wyjście słuchawkowe, potencjometr głośności, przyciski wyboru kanału wyjściowego, potencjometr i dwa przyciski funkcyjne oraz "guzik" on/off. EW-DX EM 2 Dante możemy sterować również za pomocą: Sennheiser Control Cockpit, Wireless Systems Manager and Smart Assist App. Ostatnie z wymienionych oprogramowań umożliwia wydajniejsze sterowanie poprzez Bluetooth Low Energy za pomocą smartfonów lub tabletów. Natomiast dwa pozostałe rozwiązania umożliwiają sieciowe zarządzanie i obsługę łączenia łańcuchowego wielu takich odbiorników. Natomiast jeżeli jeszcze komuś jest mało to istnieje jeszcze większa wersja EW-DX EM 4 Dante, która wspiera do 4 kanałów wyjściowych audio i 4 portów Ethernet. Sennheiser nadto w 2024 roku wypuści jeszcze większy model przeznaczony do szaf Rack.

Przedsiębiorstwo dodatkowo wypuściło na rynek ładowarkę CHG 70N-C do akcesoriów z możliwością łączenia łańcuchowego do 5 sztuk oraz serię anten: AWM UHF I (470-694 MHz), AWM UHF II (823-1075 MHz), AWM 1G8 (1785-1805 MHz). Sprzęt ten jest przeznaczony głównie dla profesjonalistów zajmujących się nagłośnieniem scen koncertowych, sal konferencyjnych, klubów muzycznych itp. Choć nie znamy jeszcze dokładnych cen dla samych odbiorników mikrofonowych to zestawy EW-DX zawierające mikrofon, body pack i akumulatory zaczynają się od 9399 zł. Natomiast większe zestawy dochodzą nawet do 20 tysięcy złotych.

Źródło: Sennheiser