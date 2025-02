Abyss Diana MR - nauszne słuchawki planarne dla najbardziej zapalonych audiofili, dla których liczy się tylko jakość dźwięku

Do segmentu urządzeń audio, które przeznaczone są dla audiofili oraz do profesjonalnych zastosowań, wkroczyła właśnie nowa propozycja od amerykańskiej marki Abyss - jest nią tytułowy model słuchawek planarnych Diana MR. Oferują one nie tylko wszechstronne możliwości, ale wyróżniają się także swoją konstrukcją oraz świetną jakością dźwięku (według twórców). Niestety za to rozwiązanie przyjdzie nam słono zapłacić - choć w tym wypadku to i tak mało powiedziane.

Do sprzedaży trafiły właśnie nowe nauszne słuchawki, które wykorzystują do działania spore przetworniki planarne. Abyss Diana MR mają się wyróżniać niespotykaną jakością dźwięku, a jedyne co może nas powstrzymać przed zakupem, to ich naprawdę wysoka cena.

Omawiane słuchawki można uznać za wyjątkowe lub też jedyne w swoim rodzaju z wielu powodów. Pierwszym z nich są specjalnie skonstruowane planarne przetworniki o średnicy 63 mm. Obsługują one zakres pasma od 10 Hz do 30 kHz. Taki zestaw ma zapewnić idealne oddanie nawet najdrobniejszych szczegółów nagrań, a przy okazji charakteryzuje się bardzo małymi zniekształceniami dźwięku, który ma przy okazji być niezwykle klarowny. Na samą jakość i odbiór dźwięku będą poniekąd wpływać także nauszniki: do wyboru otrzymamy te wykonane z jagnięcej skóry, które zapewnią nam jeszcze lepszą szczegółowość oraz UltraSeude, które mają na celu złagodzić górne częstotliwości.

Abyss Diana MR Przetworniki Planarne o średnicy 63 mm Pasmo przenoszenia 10 Hz - 30 kHz Impedancja 30 omów Czułość dB/mw 91 dB Konstrukcja Aluminium Pałąk Skórzany lub wegański (skóra kaktusowa) Nauszniki UltraSeude lub ze skóry jagnięcej Wykończenie Polimerowo-ceramiczne ze wstawkami z włókna węglowego lub drewna egzotycznego Waga 360 g Cena 15 500 zł

Nietypowa jest również sama konstrukcja wykonana z aluminium lotniczego, która oferuje nie tylko dużą wytrzymałość, ale też niską wagę (jak na sprzęt z tego segmentu) wynoszącą 360 g. W przypadku wersji wegańskiej otrzymamy pałąk wykonany ze skóry kaktusowej, z kolei drugi wariant opiera się na pałąku z Alcantary. Wszystko to powinno zadowolić nie tylko audiofilów, ale również osoby, które ze słuchawek korzystają przy tworzeniu utworów muzycznych lub do masteringu. Producent zapewnia, że specjalna konstrukcja może dopasować się niemal do każdej głowy i jest bardzo komfortowa. W zestawie otrzymamy przewód JPS Labs o długości 1,5 m (do wyboru wtyczki 4 pin XLR, 4,4 mm, 6,3 mm i 3,5 mm). Słuchawki Abyss Diana MR są już dostępne do kupienia na tej stronie, a polska cena wynosi 15,5 tys. zł.

Źródło: Abyss