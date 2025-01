Nothing Ear oraz Nothing Ear (a) - ceny, wygląd, specyfikacja i data premiery nadchodzących słuchawek dousznych z ANC

Firma Nothing znana jest najbardziej ze swoich całkiem unikalnych smartfonów, które wyróżniają się autorskim interfejsem Glyph, czyli diodami LED umieszczonymi na tyle urządzenia. Marka od jakiegoś czasu oferuje także bezprzewodowe słuchawki douszne, a nadchodzące modele zostały już zapowiedziane — nie zdradzono o nich jednak zbyt wielu informacji. W internecie pojawiły się właśnie zdjęcia tychże nowości, a wraz z nimi częściowa specyfikacja i ceny.

Dwa nowe modele bezprzewodowych słuchawek od firmy Nothing szykują się do swojego debiutu, a już teraz poznaliśmy ich wygląd, ceny oraz niektóre dane z oficjalnej specyfikacji.

Dość dziwnym zabiegiem jest to, że nowe modele nie będą zawierały żadnej numeracji, ponieważ firma uznała, że wszystko powinno być zgodne ze znaczeniem jej nazwy, a każdy produkt jest na swój sposób unikatowy. Tak więc po Nothing Ear (2) przyszedł czas na... Nothing Ear — na pewno pomoże to konsumentom w wyborze nowszego wariantu. Edycja będzie należeć do wyższej półki cenowej i zaoferuje nam aktywną redukcję szumów (ANC), konstrukcję, która będzie odporna na działanie wody, a także przyzwoity czas pracy i szybkie ładowanie. Niestety na ten moment nie zdradzono więcej szczegółów oprócz tego, że słuchawki mają kosztować 150 euro.

Nothing Ear (a) Nothing Ear ANC Tak Normy IP Słuchawki - IP54

Etui - IP55 Słuchawki - IP54

Etui - IPX2 Czas pracy 8 godzin bez ANC

38 godzin z etui bez ANC 7,5 godziny bez ANC

33 godziny z etui bez ANC Ładowanie 10 min ładowania = 10 godzin pracy Wersje kolorystyczne Żółty, Czarny, Biały Biały, Czarny Cena 100 euro 150 euro

Bardziej budżetową opcją ma być edycja Nothing Ear (a), która tak naprawdę wypada bardzo podobnie do poprzedniej wersji, więc zmiany musiały zajść w innych aspektach, takich jak użyte przetworniki, obsługa kodeków audio, czy też zastosowany moduł Bluetooth. Model będzie występował w trzech wariantach kolorystycznych, z których ten o żółtych barwach ma być bardziej przyjazny środowisku (eco-friendly), choć nie wiadomo, co dokładnie ma to oznaczać. Cena powinna zostać ustalona na 100 euro, także ostatecznie możemy mieć do czynienia z całkiem ciekawą propozycją. Premiera obu modeli odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku — wtedy też poznamy resztę szczegółów.

Nothing Ear (a)

Nothing Ear

Źródło: Android Headlines