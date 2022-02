Dying Light 2 Stay Human - na 3 dni przed premierą gry studio Techland potwierdza wykorzystanie Denuvo w wersji PC

Już za 3 dni zadebiutuje długo wyczekiwana gra Dying Light 2 Stay Human od polskiego studia Techland. Po kilku opóźnieniach i niepewnym okresie, w którym nie wiedzieliśmy czy gra spełni pokładane w niej nadzieje, wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo udany tytuł. Od jakiegoś czasu Ewelina intensywnie grzmoci zombiaków w postapokaliptycznym świecie i już niedługo opublikuje swoją pełną recenzję gry. Tymczasem na kilka dni przed debiutem, zakładka gry na platformie Steam została zaktualizowana o jedną, ale dla wielu ważną informację. Wygląda na to, że pecetowa wersja Dying Light 2 Stay Human ma zaimplementowany system antypiracki Denuvo. Delikatnie mówiąc, nie cieszy się on pozytywną renomą wśród graczy.

Na kilka dni przed premierą, Techland potwierdza, że Dying Light 2 Stay Human będzie wyposażone w zabezpieczenie antypirackie Denuvo. Wygląda jednak na to, że będziemy mieli do czynienia z nową wersją tego rozwiązania. W folderze gry z plikiem wykonawczym (.exe) możemy znaleźć wspomniany plik, który waży niecałe 2 MB, podczas gdy folder zawiera także drugi plik o wadze ponad 500 MB (gamedll_ph_x64_rwdi.dll). Dotychczasowe gry z systemem Denuvo posiadały dużo większy plik .exe, więc wygląda na to, że nowa wersja Denuvo może działać na nieco innej zasadzie niż dotychczasowe warianty zabezpieczenia.

Dying Light 2 Stay Human to produkcja w otwartym świecie, gdzie decyzje gracza mają wpływać na to, jak będzie się prezentować Miasto w trakcie przechodzenia kampanii. Tak rozbudowana gra najpewniej będzie także potrzebować mocnego sprzętu, zwłaszcza jeśli zechcemy odpalić grę na wysokich ustawieniach graficznych. Według dotychczasowych wymagań sprzętowych, do rozdzielczości Full HD i 60 klatek na sekundę, przy wysokich detalach, będziemy potrzebować m.in. 6-rdzeniowych procesorów Intela lub AMD oraz karty NVIDIA GeForce RTX 2060. Znając wcześniejsze historie z Denuvo, jego obecność może także negatywnie wpłynąć na wydajność.

