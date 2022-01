Dying Light 2 – ostatni epizod Dying 2 Know za nami. Pokazano działanie gry na PS4 oraz nowy, świetny trailer

Do tej pory podchodziłam do tytułu Dying Light 2: Stay Human dość sceptycznie. Dotychczasowe informacje na temat gry niezbyt przekonywały mnie do nadchodzącej produkcji. Owszem, zapowiadano kilka nowości takich jak bardziej nieliniowa rozgrywka oraz zmienny, cztery razy większy niż w pierwszym Dying Light świat, jednak ostatecznie kolejne epizody Dying 2 Know nie zwalały mnie na kolana. Muszę przyznać, że dzisiejszy, choć krótszy niż zazwyczaj, dał mi nieco nadziei na to, że debiutujące na początku lutego tego roku DL2 będzie kawałem dobrej gry. A może dałam się po prostu ponieść magii nowego, 3-minutowego, całkiem nieźle zmontowanego trailera?

Dying Light 2 niczym spragniony kąsania Zombie wygląda już zza rogu. Zanim do nas dotrze, mamy jeszcze chwilę na zapoznanie się z ostatnim epizodem Dying 2 Know. Warto chociażby po to, by zobaczyć jak gra wygląda na PS4.

Jak już wspomniałam, podczas dzisiejszego, ostatniego już epizodu Dying 2 Know pokazano nowy trailer pt. The Reason (wideo poniżej). Wpleciono w niego zarówno trochę akcji, jak i emocji wypływających z poszczególnych historii przedstawionych w grze. Zwiastun daje także ogląd na temat różnorodności lokacji, bohaterów i naprawdę niezłej grafiki. Mówiąc wprost - daje nadzieję na kawał dobrej gry. Jednak tego, czy gra faktycznie okaże się jedną z lepszych w ostatnich miesiącach, dowiemy się już 4 lutego tego roku. Na ten moment skupmy się raczej na tym, co jeszcze pokazano w dzisiejszym epizodzie.

Możecie go obejrzeć sami, jako że okno z materiałem umieszczamy na końcu newsa. Jeśli nie macie jednak czasu na zapoznanie się z materiałem, warto wiedzieć, że w momencie, gdy zdecydujemy się na zabawę w co-opie i gdy wraz ze znajomymi dojdziemy do rozgałęzienia fabularnego, gra pozwoli nam na przeprowadzenie głosowania. Oznacza to, że na dalsze przygody będzie mógł mieć wpływ nie tylko host, ale także osoby mu towarzyszące. Szósta minuta epizodu przynosi też podgląd na gameplay wprost z konsoli PlayStation 4. Nie wygląda to może powalająco, ale mimo wszystko twórcom należy się szacunek za to, że dostarczą posiadaczom konsoli minionych generacji całkiem grywalną produkcję (na ciebie patrzę CDPR).

Źródło: Techland