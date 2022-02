Dying Light 2 Stay Human - zabezpieczenie antypirackie Denuvo powoduje problemy dla użytkowników GeForce NOW

Przed weekendem zadebiutowała długo wyczekiwana gra Dying Light 2 Stay Human na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. Jak informowaliśmy w tym tygodniu, na 3 dni przed debiutem studio Techland ujawniło, że pecetowa wersja gry będzie miała zaimplementowaną najnowszą wersję zabezpieczenia antypirackiego Denuvo. Część graczy poczuła się zniesmaczona faktem, że twórcy ukrywali istnienie Denuvo niemalże do samej premiery gry. Techland w oficjalnym oświadczeniu sugerował, że jego dodanie ma na celu ochronę pracy całego zespołu, przynajmniej w początkowym etapie życia gry, a sama implementacja Denuvo nie wpłynie negatywnie na doznania podczas grania. Jesteśmy już po premierze i pierwsi gracze zdążyli zweryfikować słowa Techlandu. Oczywiście, tak jak mogliśmy się tego spodziewać, pierwsze osoby napotkały na problemy związane z Denuvo.

Dying Light 2 Stay Human posiada zaimplementowany system Denuvo, który dość restrykcyjnie podchodzi do tematu sprawdzania autentyczności kopii gry. Dochodzi do sytuacji, w której Denuvo blokuje dostęp do gry np. za pośrednictwem usługi GeForce NOW.

Na Reddicie pojawił się dość obszerny wątek, w którym gracze informują o problemach z działaniem Dying Light 2 Stay Human na PC. W dużej mierze mają one związek z nielubianym zabezpieczeniem Denuvo, które w grze Techlandu objawiło się w swojej najnowszej, jeszcze bardziej agresywnej wersji. Podobnie jak w innych tytułach, posiadających Denuvo, także tutaj podczas pierwszego uruchomienia wymagana jest działanie programu w celu weryfikacji autentyczności kopii oraz wygenerowania klucza dostępu, który dodawany jest do plików gry. O ile jednak w innych grach, tworzenie takiego klucza odbywa się raz na jakiś czas, o tyle w Dying Light 2 jego działanie jest agresywniejsze. Po każdym restarcie sprzętu konieczne jest sprawdzanie autentyczności kopii gry i generowanie podobnego klucza dostępu.

Denuvo potrafi zablokować dostęp do gry z poziomu usługi GeForce NOW.

Denuvo w Dying Light 2 Stay Human posiada limit pięciu takich aktywacji w ciągu dnia. Co ciekawe, próba uruchomienia gry za pośrednictwem usługi GeForce NOW traktowana jest... jak reset komputera. Dochodzi zatem do sytuacji, gdy legalnie zakupiona kopia gry nie chce się uruchomić, ponieważ w ciągu 24 godzin wykorzystaliśmy pełny limit aktywacji i generowania kluczy dostępu. Na Reddicie pojawią się negatywne opinie na temat działania Denuvo, które skutkuje takimi komunikatami jak ten powyżej, w której nie można uruchomić gry za pośrednictwem GeForce NOW, ponieważ wykorzystano dzienny limit na odpalenie tytułu. Niestety ale po raz kolejny rykoszetem obrywają gracze, którzy legalnie nabyli grę. Ze względu na restrykcyjnie działające Denuvo, są traktowani niczym złodzieje.

