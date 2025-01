Dostawy PC-tów będą w najbliższej przyszłości stabilnie rosły. Wpływ na to może mieć koniec wsparcia dla Windows 10

Po okresie obniżonego popytu na rynku sprzętu komputerowego, w ostatnich kilku miesiącach nastąpiło delikatne odbicie. Choć drugi kwartał 2024 roku nie przyniesie przełomu, to prognozy wskazują, że dostawy PC-tów ustabilizują się wkrótce na wysokim poziomie. W perspektywie kilkunastu miesięcy czeka nas najprawdopodobniej stabilny wzrost, a to oznacza wyższe zyski dla firm, ale też wyższe ceny dla konsumentów końcowych.

Dostawy PC-tów w perspektywie kilkunastu miesięcy będą utrzymywały się na dosyć stabilnym poziomie. Prognozowane są wzrosty na poziomie 7-10% na kwartał. Lekkie osłabienie rynku spodziewane jest w 2026 roku.

Według danych dostarczonych przez firmę badawczą Canalys, po wzroście dostaw zestawów komputerowych w USA w pierwszym kwartale 2024 roku, nastąpiło ich lekkie osłabienie w Q2 2024. Mają to być jednak trudności przejściowe, bo już w trzecim kwartale prognozowany jest powrót na ścieżkę wzrostów. W całym 2024 roku na rynek amerykański ma trafić 69 mln PC-tów. Będzie to rezultat o 5% wyższy niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec, ponieważ 2025 rok ma przynieść wzrost o kolejne 8%, co powinno zaowocować dostarczeniem 76 mln komputerów. Wiele wskazuje na to, że wzrost ten będzie dosyć stabilny i uplasuje się na poziomie 7-10% w każdym kwartale nadchodzącego roku. Można spodziewać się, że podobne trendy będą widoczne także na innych rynkach zachodnich, w tym Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że ożywienie jest widoczne także na rynku procesorów oraz pamięci NAND flash.

Przyczyn tych optymistycznych prognoz należy doszukiwać się w kilku zjawiskach. Przede wszystkim kończy się okres kryzysowy w branży nowych technologii, który skutkował obniżeniem popytu. Rynek był też nasycony po boomie z okresu pandemii. Wraz z upływem czasu czynnik ten będzie tracił na znaczeniu, co będzie sprzyjało powrotowi do okresu stabilnego wzrostu. Nie bez znaczenia jest też boom na rynku AI. Część użytkowników będzie chciało wymienić swój sprzęt na urządzenia z modułami NPU, żeby mieć dostęp do najnowszych technologii. Na dostawy PC-tów w przyszłym roku duży wpływ będzie miało też zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10. Najnowsza edycja oprogramowania ma szereg wymagań sprzętowych (w tym moduł TPM), których starsze urządzenia nie spełniają. Bezproblemowe przeniesienie się na Windows 11 nie będzie zatem możliwe bez wymiany sprzętu.

Firma Canalyst dokonała także bardziej dalekosiężnych prognoz. W 2026 roku może nastąpić spadek dostaw nowych PC-tów w Stanach Zjednoczonych (o około 4%). Jest to związane między innymi z tym, że do tego czasu wielu użytkowników Windowsa 10 dokona już przesiadki na Windows 11 lub jego następcę. Powrót wzrostów spodziewany jest jednak w 2027 roku. Proporcje pomiędzy dostawami notebooków i komputerów desktopowych mają zostać zachowane. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że do tych pierwszych należy większość rynku (około 80%) i to się w przyszłości raczej nie zmieni.

Źródło: Canalys, TechSpot