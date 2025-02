Dostawy procesorów są dużo wyższe niż przed rokiem. Stabilizacja rynku jest w przyszłości bardzo prawdopodobna

Rynki światowe doświadczyły w ostatnich latach znaczących wstrząsów. Dotyczy to także branży komputerowej, która w okresie pandemii koronawirusa przeżywała prawdziwy boom, by następnie pogrążyć się w kryzysie. Ostatnie dane z rynku procesorów konsumenckich pokazują, że jest wreszcie szansa na stabilizację. Dostawy są wyższe niż przed rokiem i wygląda na to, że wzrost ten ma solidne fundamenty. Brakuje bowiem czynnika, który sztucznie zawyżałby popyt.

Dostawy procesorów były w pierwszym kwartale 2024 roku wyższe o 33% niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jest prawdopodobne, że branża ta w najbliższej przyszłości osiągnie stabilizację.

Branża nowych technologii wychodzi powoli z okresu kryzysowego. Świadczą o tym chociażby rosnące dostawy komputerów. Dobrze wygląda także rynek procesorów. W pierwszym kwartale 2024 roku dostarczono około 62 mln desktopowych i laptopowych CPU. W analogicznym okresie zeszłego roku było to około 47 mln. Można zatem mówić o 33% wzroście. Oznacza to, że rynek CPU wraca dosyć szybko do formy. Jest to o tyle ważne, że nie ma obecnie żadnego znaczącego czynnika zewnętrznego, który sztucznie napędzałby te wzrosty. Branża nowych technologii jako całość mocno zyskuje, co prawda, na boomie AI, ale kwestia ta ma na razie bardzo ograniczony wpływ na sprzedaż procesorów konsumenckich. Należy odnotować, że dostawy CPU w Q1 2024 były niższe niż w ostatnim kwartale zeszłego roku. Nie jest to jednak zaskoczenie, a zwyczajna sytuacja. Czwarty kwartał zwykle wypada lepiej, między innymi z uwagi na zwiększony popyt w okresie świątecznym. Aż 73% procesorów dostarczonych na rynek w pierwszym kwartale bieżącego roku, to jednostki przeznaczone do laptopów (o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem). CPU desktopowe miały z kolei udział na poziomie 27%.

Dostawy zintegrowanych układów graficznych zazwyczaj idą w parze z dostawami samych procesorów. Tutaj także odnotowano zatem wzrost. W Q1 2024 dostarczono na rynek 56 mln iGPU, czyli o 30% więcej niż przed rokiem (43 mln). Nastąpił tutaj też standardowy dla branży spadek w porównaniu do Q4 2023. Wówczas dostawy wynosiły 62 mln jednostek. Dominującą pozycję na rynku zintegrowanych układów graficznych posiada niezmiennie Intel. Aż 82% jednostek pochodziło od tego producenta. AMD musi zadowolić się udziałami na poziomie 18%. Jeśli nie pojawią się żadne nadzwyczajne wydarzenia mogące znacząco wpłynąć na popyt lub podaż, to prawdopodobnie będziemy obserwowali w najbliższym czasie stabilizację na rynku procesorów. Będzie się ona przejawiała w umiarkowanym, ale dosyć stabilnym wzroście.

Źródło: Jon Peddie Research