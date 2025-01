Dostawy komputerów wracają do poziomu sprzed okresu pandemii. Dalszy wzrost ma zapewnić sztuczna inteligencja

Sytuacja na świecie cały czas jest bardzo niepewna, natomiast branża komputerowa zdaje się powoli stabilizować. W okresie pandemii dostawy urządzeń z tego segmentu (laptopy, komputery stacjonarne) osiągnęły najniższy poziom w historii, a spadki odnotowywano aż do pierwszego kwartału 2024 roku. Wszystko zaczyna się jednak odradzać, a dodatkowym punktem zwrotnym ma się okazać obecny rozwój sztucznej inteligencji, który zachęci do zakupu wydajniejszych urządzeń.

Globalne dostawy komputerów po raz pierwszy od dawna zanotowały wzrost, a ich poziom sięgnął niemalże tego samego, co w okresie przed pandemią. Wśród firm, które mogą się pochwalić aktualnie najlepszą pozycją na rynku, znalazły się Lenovo, HP oraz Dell.

Za omawiane statystyki odpowiada firma International Data Corporation (IDC), która właśnie przedstawiła raport dotyczący pierwszego kwartału 2024 roku. Wzrost w dostawach w skali rok do roku nie był co prawda ciężki do osiągnięcia, ponieważ 1. kwartał 2023 roku był najgorszym okresem w historii pod tym względem, natomiast nowe dane pokazują, że wszystko wraca do czasów sprzed wspomnianej pandemii (na początku 2019 roku dostawy PC osiągnęły 60,5 mln, a teraz mówimy o 59,8 mln dostarczonych urządzeń). Sytuacja najbardziej poprawiła się w Ameryce Północnej i Południowej, a także Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce, aczkolwiek nieco gorzej wypadły Chiny, w których popyt nadal nie jest najlepszy — nie ma to jednak wpłynąć w ogólnym rozrachunku na globalny aspekt, a sam wzrost powinien się utrzymywać w 2024 roku.

W przypadku konkretnych przedsiębiorstw najkorzystniej wypadło Lenovo, które w skali rokrocznej zanotowało niemal 8% wzrost i obecnie jego udziały na rynku wynoszą 23%. Na drugim miejscu znalazła się firma HP, której wzrost był co prawda marginalny, ale nadal utrzymuje swoją silną pozycję na rynku. Pomimo strat Dell może się pochwalić analogiczną sytuacją, co HP. Największy wzrost widoczny jest u Apple, bo aż o 14,6%. Analitycy przewidują, że producenci mogą liczyć na poprawę dostaw głównie ze względu na rozwój sztucznej inteligencji, a konkretniej komputery, które będą wydajniej obsługiwały związane z nią usługi. To właśnie "AI PC" ma napędzać rynek w 2024 roku, a jeszcze bardziej uwidoczni się to w następnych latach.

