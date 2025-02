Dostawy PC spadają już szósty kwartał z rzędu, ale nie wszyscy producenci wypadli równie źle

Rynek sprzętu PC znajduje się obecnie w kryzysie. Choć na szczęście nie jest na tyle źle, żeby branżę zaczęły trapić spektakularne bankructwa, to sytuacja producentów jest dosyć trudna. Firma IDC opublikowała kolejne dane dotyczące dostaw PC, obejmujące drugi kwartał bieżącego roku. Nie wyglądają one zbyt optymistycznie, ponieważ niewiele zmieniło się ostatnio w ogólnej sytuacji rynkowej. Są jednak producenci, którzy radzą sobie przyzwoicie.

W drugim kwartale 2023 roku nastąpił 13% spadek dostaw PC w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Nieźle na tle innych producentów poradziły sobie jednak firmy Apple oraz HP.

Zestawiając rok do roku dane z najnowszego kwartału, doszło do spadku dostaw o 13,4%. Jest to tym samym szósty kwartał z rzędu, kiedy rynek się kurczy. Wpływ na sytuację mają niekorzystne czynniki makroekonomiczne, słaby popyt, duże zapasy magazynowe producentów i decyzje firm IT o skierowaniu środków w inne obszary. Jednocześnie dane są nieco lepsze, niż zakładały to wcześniejsze prognozy. Spadki są też sporo mniejsze niż w pierwszym kwartale tego roku, co może wskazywać na delikatną poprawę sytuacji w najbliższej przyszłości.

Dostawy w

Q2 2023 Udziały w

Q2 2023 Dostawy w

Q2 2022 Udziały w

Q2 2022 Zmiana Lenovo 14,2 mln 23,1% 17,4 mln 24,5% -18,4% HP 13,4 mln 21,8% 13,5 mln 19,1% -0,8% Dell 10,3 mln 16,8% 13,2 mln 18,6% -22,0% Apple 5,3 mln 8,6% 4,8 mln 6,8% +10,3% Acer 4,0 mln 6,4% 4,9 mln 6,9% -19,2% Inne 14,4 mln 23,3% 17,2 mln 24,2% -16,5% Łącznie 61,6 mln 100,0% 71,1 mln 100,0% -13,4%

Relatywnie najgorzej w drugim kwartale 2023 roku poradziła sobie firma Dell. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku doszło bowiem do spadku dostaw jej produktów o 22%. Niewiele lepiej wypadł Acer (19,2% spadku), ale to przedsiębiorstwo ma stosunkowo niewielki udział rynkowy. Na przeciwnym biegunie znajdują się Apple i HP. Firma z Cupertino jest jedyną, która zanotowała wzrost dostaw. Sięgnął on 10,3%, trzeba mieć jednak na uwadze, że jej udział waha się w przedziale zaledwie 7-9%, więc ma ograniczony wpływ na ogólną sytuację. HP odnotowało z kolei spadek dostaw, ale tylko o niecały 1%, przy imponujących udziałach sięgających niemal 22%.

Wzrost Apple wynika między innymi z odbudowania łańcuchów dostaw, które zostały zerwane na skutek restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W drugim kwartale 2022 roku firma ciągle mocno odczuwała negatywny wpływ tego czynnika. Problemy zostały w znacznej mierze rozwiązane, co korzystnie przełożyło się na poziom dostaw. Warto odnotować, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Apple było jeszcze jednym z liderów spadków. HP w poprzednim roku z kolei borykało się ze zbyt dużymi zapasami, których poziom został obecnie znormalizowany. Wyniki obu firm nie zmieniają jednak ogólnej sytuacji, która skłania do ostrożnego inwestowania w produkcję z uwagi na niewystarczający popyt.

Źródło: IDC