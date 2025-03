Dostawy procesorów dynamicznie rosną. W czwartym kwartale 2023 roku przebity został wynik z okresu pandemii

Choć rok 2023 nie był łatwy dla rynku nowych technologii, to widać coraz więcej oznak ożywienia. Firmy z branży odnotowują nie najgorsze wyniki finansowe, a ceny niektórych komponentów komputerowych zaczynają rosnąć, z korzyścią dla ich producentów. W ostatnim kwartale minionego roku bardzo wysoki poziom osiągnęły także dostawy procesorów. Inna niż przed rokiem jest jednak struktura podziału na jednostki przeznaczone dla notebooków i desktopów.

Dostawy procesorów wzrosły w czwartym kwartale 2023 roku do poziomu 66 mln jednostek. Jest to wynik lepszy niż w okresie pandemii, ale zauważalnie zmniejszył się tutaj udział jednostek desktopowych.

Najnowszymi danymi podzieliła się firma badawcza Jon Peddie Research. Dostawy procesorów w czwartym kwartale 2023 roku wzrosły o 22% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W Q4 2022 wynosiły 54 mln jednostek dla rynku desktopowego i laptopowego łącznie. W Q4 2023 było to już 66 mln jednostek. Znaczący wzrost odnotowano także w stosunku do trzeciego kwartału. Tutaj wzrost wyniósł około 4 mln jednostek. Ogólny wynik jest zatem lepszy niż w okresie pandemii, która sprzyjała sprzedaży sprzętu komputerowego. Widać zatem, że branża najgorszy okres ma już za sobą.

Warto jednak zauważyć, że struktura podziału na dostawy procesorów desktopowych oraz rozwiązań dla notebooków jest zauważalnie inna niż w schyłkowym okresie pandemii. W czwartym kwartale 2022 roku 37% stanowiły dostawy CPU dla komputerów stacjonarnych. W przypadku rozwiązań dla notebooków było to 63%. Proporcje te znacząco się zmieniły w 2023 roku. Pod jego koniec było to odpowiednio 30% i 70%. Zmianę tę łatwo wytłumaczyć tym, że zapotrzebowanie na sprzęt dla komputerów stacjonarnych utrzymywało się na wyższym poziomie przez cały okres pandemii. Wpływ miała na to między innymi praca zdalna, którą zazwyczaj o wiele sprawniej i wygodniej wykonuje się na desktopowych komputerach niż na laptopach. Ten segment rynku stracił na znaczeniu wraz z powrotem pracowników do biur.

Duży wzrost zanotował także rynek zintegrowanych układów graficznych. Dostawy wzrosły z 51 mln jednostek pod koniec 2022 roku do 60 mln jednostek w Q4 2023. Dominującą pozycję w tym segmencie rynku ma Intel z udziałami 84%. Firma AMD musi zadowolić się zaledwie 16%. Warto odnotować, że zintegrowane układy graficzne trafiają obecnie nie tylko do laptopów, ale także do większości procesorów desktopowych. Tłumaczy to częściowo tak dynamiczny wzrost dostaw w tym obszarze rynku. Można spodziewać się, że będzie on kontynuowany w miarę wychodzenia branży nowych technologii z kryzysowego okresu. Kwestią otwartą pozostaje jednak to, czy także dostawy procesorów desktopowych wrócą w niedalekiej przyszłości do poziomów z okresu pandemii koronawirusa.

Źródło: Jon Peddie Research, Tom's Hardware