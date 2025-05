DOOM: The Dark Ages teraz za darmo przy zakupie kart NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz laptopów z układami Blackwell

Już w tym miesiącu do sprzedaży trafi wyczekiwany przez wielu DOOM: The Dark Ages. Gra praktycznie od momentu zapowiedzi objęta jest promocją ze strony NVIDII. Nie jest to szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że nowy DOOM korzysta z tego samego silnika co Indiana Jones i Wielki Krąg i od premiery będzie można włączyć Path Tracing czy technikę DLSS 4. Teraz NVIDIA poinformowała o nowej akcji promocyjnej, w której do zdobycia będzie gra w edycji Premium.

NVIDIA uruchomiła nową akcję promocyjną, w której przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce RTX 5000 oraz notebooków z układami GeForce RTX 5000 Laptop GPU, za darmo otrzymamy kod do gry DOOM: The Dark Ages w edycji Premium. Akcja potrwa do 21 maja tego roku.

Akcja rozpoczęła się 30 kwietnia i potrwa dokładnie do 21 maja. Jeśli zdecydujecie się na zakup wybranej karty graficznej lub notebooka, otrzymacie kod uprawniający do pobrania gry DOOM: The Dark Ages na PC. Promocja dotyczy oczywiście najnowszej generacji kart i układów Blackwell. W przypadku desktopów (zarówno karty graficzne jak i gotowe zestawy PC z tymi modelami kart): GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070.

Akcja dotyczy również notebooków i w tym wypadku kwalifikują się wszystkie modele wyposażone w następujące układy Blackwell: GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Choć akcja zakończy się 21 maja (do tego dnia należy dokonać zakupu), realizacja kodów uprawniających do otrzymania DOOM: The Dark Ages Premium Edition będzie możliwa do 20 czerwca 2025 roku. W Polsce akcja promocyjna realizowana jest w takich sklepach jak x-kom, Media Expert, Komputronik, Proline, RTV Euro AGD, Hyperbook, Techlord, Alsen czy Zadowolenie.

Źródło: NVIDIA