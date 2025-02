Diablo IV - Blizzard potwierdził spore opóźnienia swoich planów. Kolejny dodatek pojawi się nieprędko

Najnowsza odsłona kultowej serii nie znajduje się w najlepszym możliwym miejscu, i to delikatnie rzecz ujmując. Po wystartowaniu z nie najgorszą kampanią i mało dopracowaną fazą endgame'u kolejne sezony w większości przypadków nie spełniały oczekiwań, w najlepszym razie lekko polepszając sytuację. W końcu zawitał dodatek Vessel of Hatred, od którego rozpocząć się miał regularny marsz Diablo IV z kolejnymi rozszerzeniami. Plany jednak się zmieniają.

Wbrew pierwotnym założeniom, następny duży dodatek do Diablo IV nie pojawi się w wyznaczonym odstępie czasowym w stosunku do Vessel of Hatred. Nie zobaczymy go aż do 2026 roku.

A wydawało się, że Blizzard faktycznie mocno ruszy z regularnym wypuszczaniem sporej zawartości do Diablo IV. Tymczasem okazuje się, że duże rozszerzenie co rok to jednak zbyt wiele dla twórców. W trakcie obchodów DICE Summit w Las Vegas Rod Fergusson dał znać, że przed przyszłym rokiem nie ma co spodziewać się czegoś takiego. Wspominanie co jakiś czas od kilkunastu miesięcy o pracach nad drugim dużym dodatkiem (czyli na długo przed wyjściem pierwszego) nie miało zatem większego wpływu na to, że zaczekamy znacząco dłużej.

W trakcie eventu Fergusson wspominał między innymi o potrzebie nawiązania lepszego kontaktu ze społecznością. Z tego względu Diablo Immortal, World of Warcraft, czy właśnie Diablo IV wkrótce otrzymają roadmapy na 2025 rok. Choć zatem bez drugiego dodatku, niebawem dowiemy się więcej o nadchodzących sezonach. Nie podano bezpośredniej przyczyny takiej obsuwy, jednak z jego wypowiedzi można wywnioskować, że jakiś wpływ miało na to ponadprogramowe reagowanie na feedback graczy, ciągłe poprawianie pewnych aspektów rozgrywki w trakcie sezonów. Wychodzi na to, że nawet Vessel of Hatred pojawił się pół roku później niż pierwotnie zakładano, więc do takich przesunięć trzeba przywyknąć.

Źródło: IGN