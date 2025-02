Der8auer prezentuje jeden z pierwszych bloków wodnych dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

Czy da się ulepszyć jedną z najpotężniejszych kart graficznych na rynku? Der8auer udowadnia, że tak. Jego prototypowy blok wodny dla NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition oferuje nie tylko niższe temperatury, ale także wprowadza interesujące rozwiązania techniczne. Przy okazji pokazuje skomplikowany proces demontażu fabrycznego układu chłodzenia. Sprawdź, jakie wyniki przyniosły jego testy i jakie wyzwania czekają jeszcze jego zespół.

Der8auer, znany niemiecki entuzjasta sprzętu PC, zaprezentował jeden z pierwszych w pełni funkcjonalnych bloków wodnych przeznaczonych dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. Przy okazji przeprowadził szczegółowy demontaż oryginalnego chłodzenia powietrznego, ujawniając skomplikowaną konstrukcję chłodzenia zaprojektowanego przez NVIDIA. W przeciwieństwie do modeli niereferencyjnych, chłodzenie Founders Edition okazało się złożonym systemem, wymagającym precyzyjnego podejścia. Proces demontażu rozpoczął się od zdjęcia charakterystycznej ramy w kształcie litery "X", po czym Der8auer usunął dwie boczne trójkątne osłony. Następnie odkręcił złącze PCIe 5.0 x16, które – ku zaskoczeniu wielu – nie jest integralną częścią PCB. To osobna płytka połączona z głównym PCB za pomocą niestandardowego złącza, co wynika z nietypowej budowy karty. Płytka PCB została umieszczona w centralnej części karty, a wolne przestrzenie po bokach pozostawiono na rozbudowane radiatory i swobodny przepływ powietrza.

Następnie Der8auer przeszedł do kolejnych etapu, czyli demontażu backplate'u i odłączenia taśmy łączącej główne PCB z odrębną płytką zawierającą złącza obrazowe, co stanowi kolejne nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne. W tym samym kroku odłączył również przewody wentylatorów. Dopiero w tym momencie była możliwość zdemontować głównego metalowego stelażu trzymającego chłodzenie oraz wyciągnięcie PCB, na którym znajduje się chip GB202-300 (naprawdę pokaźnych rozmiarów kawałek krzemu). Jak się jednak okazało, bardziej wymagającym zadaniem było usunięcie taśmy i złączy obrazowych. Najpierw należało zdemontować wentylatory, a następnie delikatnie zwolnić dwa różne typy mechanizmów trzymających radiator w obudowie. Jeden z nich znajduje się w bliskim sąsiedztwie taśmy, co wymagało wyjątkowej precyzji i ostrożności, w tym odginania żeberek radiatora. Ostatecznie po wyciągnięciu radiatora, koniecznością stało się podgrzanie kleju za pomocą opalarki i delikatne podważenie taśmy ze złączami obrazowymi. Gdyż ta była fabrycznie przyklejona do obudowy.

Der8auer zwrócił uwagę, że ostatni etap demontażu wymagał dużych umiejętności manualnych, ponieważ nieostrożność mogła prowadzić do uszkodzenia delikatnej taśmy. Cały proces ocenił na 8,5 na 10 w skali trudności. Zanim jednak przeszedł do omówienia prototypowego bloku wodnego, zaznaczył, że ciekły metal stosowany przez NVIDIA w kartach Founders Edition ma właściwości i skład chemiczny bardzo zbliżony do Thermal Grizzly Conductonaut. Te informacje zostały potwierdzone za pomocą spektroskopii rentgenowskiej. W dalszej części materiału Der8auer zaprezentował prototypowy blok wodny, który został wykonany z czystej miedzi i szkła. Jak podkreślił, nie jest to jeszcze produkt finalny, co było wielokrotnie wspomniane w trakcie filmu. Matowe wykończenie górnej części bloku wodnego przyciąga wzrok i robi ogromne wrażenie, ale ze względu na wysokie koszty produkcji nie znajdzie się w finalnej wersji produktu. Warto jednak zauważyć, że bloki w wersji końcowej mają mieć szklaną pokrywę zamiast popularnego akrylu, co stanowi krok w kierunku wyższej jakości i trwałości.

Najważniejszym elementem prototypu jest zaawansowana konstrukcja płyty chłodzącej GPU, która wyróżnia się niezwykle rozbudowaną siecią kanałów odprowadzających ciepło. Dodatkowo innowacyjnym rozwiązaniem okazała się minimalna odległość bloku od modułów pamięci VRAM GDDR7, wynosząca zaledwie około 0,4 mm. Dzięki temu termopady, które standardowo stosuje NVIDIA, mogą zostać zastąpione bardziej efektywnym żelem termoprzewodzącym, takim jak Thermal Grizzly Putty Basic. Złożenie bloku wodnego w całość oraz pokrycie chipu GPU pastą termoprzewodzącą oraz zastosowanie wspomnianego żelu na pamięciach VRAM, przyniosło imponujące efekty. W testach obciążeniowych przeprowadzonych w 3DMark Speedway temperatura rdzenia GB202 spadła o około 30 stopni, podczas gdy pamięci GDDR7 odnotowały spadek temperatury aż o 38 stopni. Warto podkreślić, że testy na łamach PurePC wykazały, że edycja Founders Edition zmaga się z problemem wysokich temperatur pamięci wideo.

Warto również wspomnieć, że po 20-minutowym teście obciążeniowym blok wodny utrzymywał temperaturę rdzenia na poziomie około 50 stopni Celsjusza, a pamięci VRAM na poziomie 60 stopni. To oznacza poprawę o odpowiednio 25 i 28 stopni w porównaniu do stanu fabrycznego. Co więcej, karta graficzna generowała w tym czasie aż 540 W ciepła, które były skutecznie odprowadzane do cieczy chłodzącej, osiągającej maksymalnie 30 stopni. Mimo tych imponujących wyników projekt nie jest pozbawiony wad, które Der8auer i jego zespół planują poprawić w finalnym produkcie. Obecnie blok wodny opiera swój ciężar wyłącznie na złączu PCIe 5.0 x16, bez wsparcia metalowego stelaża ze złączami obrazowymi. Dodatkowo konieczna jest poprawa montażu płytki ze wspomnianym złączem, która w aktualnej wersji jest przykręcona jedynie do głównego PCB, bez dodatkowego wsparcia. Podsumowując, projekt Der8auera prezentuje się bardzo obiecująco. Oferuje nie tylko znaczącą poprawę w odprowadzaniu ciepła, ale również wprowadza niewielkie innowacje w dziedzinie chłodzenia cieczą. Jeśli finalny produkt rozwiąże obecne problemy konstrukcyjne, może stać się bardzo dobrym wyborem dla najbardziej wymagających entuzjastów sprzętu PC.

Źródło: Der8auer