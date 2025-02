NVIDIA GeForce RTX 5090 - informacje dotyczące dostępności nowych kart na rynku brytyjskim są bardzo pesymistyczne

Za nami debiut rynkowy najwyżej pozycjonowanych układów GeForce RTX 5000. Niestety brak dostępności kart w niemal wszystkich regionach sprawia, że była to raczej premiera papierowa. Osoby chcące kupić nowe GPU będą musiały uzbroić się w dużo cierpliwości. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie sytuacja miała się zmienić. Pokazuje to idealnie przykład sprzedawców z Wielkiej Brytanii, którzy dostaw spodziewają się dopiero za wiele tygodni.

Kolejne partie niektórych modeli karty GeForce RTX 5090 mogą pojawić się na rynku brytyjskim dopiero pod koniec maja. Popyt wielokrotnie przewyższa podaż, w związku z czym wstrzymano możliwość składania zamówień.

Możemy niewątpliwie mówić o dosyć rozczarowującej premierze kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Oprócz niezadowalającego wzrostu wydajności bez wykorzystania Multi Frame Generation, na pierwszy plan wysuwają się wspomniane już problemy z dostępnością układów. Są one widoczne w sposób szczególny na przykładzie Wielkiej Brytanii. Jeden z największych sprzedawców sprzętu komputerowego na tamtejszym rynku - Overclockers UK - wstrzymał nawet możliwość składania zamówień na karty Blackwell. Nie ma bowiem pewności, kiedy pojawi się kolejna dostawa nowych GPU. Podane okienko jest nieprecyzyjne. W przypadku GeForce RTX 5090 mówi się o trzech do szesnastu tygodni. To oznacza, że w skrajnie niekorzystnych okolicznościach niektóre modele tych kart pojawią się ponownie w sprzedaży na rynku brytyjskim dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca. Nieco lepiej wygląda to w przypadku GeForce RTX 5080. Tutaj dostępność spodziewana jest za dwa do sześciu tygodni.

Wygląda na to, że gracze z Holandii będą mieli nieco więcej szczęścia. Według nieoficjalnych informacji, które zdobył jeden z użytkowników, w lutym odbędą się dostawy dwóch partii kart GeForce RTX 5090 od firmy MSI. Trzecia spodziewana jest pod koniec marca. W przypadku kart ASUS TUF sytuacja będzie wyglądała podobnie. Trudniej dostępne będą zaś modele ASUS Astral. Pierwsza partia spodziewana jest w połowie lutego, ale na kolejną trzeba będzie zaczekać do końca marca. W tym samym miesiącu mają pojawić się w sklepach też pierwsze modele Founders Edition. Omawiany użytkownik twierdzi też, że u producentów znajduje się pewien zapas kart GeForce RTX 5000, ale NVIDIA ręcznie steruje procesem ich wysyłki do sprzedawców, decydując, kiedy i jakie karty wysłać. Oczywiście z racji, że są to nieoficjalne doniesienia, należy do nich podejść z odpowiednim dystansem.

Źródło: VideoCardz, Overclockers UK, Magekko Forum