NVIDIA GeForce RTX 5090D - pojawiły się pierwsze przypadki awarii kart po zainstalowaniu nowych sterowników

Premiera konsumenckich kart graficznych Blackwell nie będzie należała do najbardziej udanych w historii NVIDII. Obok poważnych problemów dostępnością układów, pojawiły się doniesienia dotyczące występowania awarii. Dotyczy to na razie w szczególności rynku chińskiego i dedykowanego mu modelu GeForce RTX 5090D, ale z racji dużego podobieństwa takie problemy mogą też występować w przypadku standardowego GeForce RTX 5090.

W sieci pojawiły się doniesienia o występujących awariach kart GeForce RTX 5090D oraz GeForce RTX 5090, w wyniku których układ przestaje być rozpoznawany. Problem może być powiązany ze złączem PCIe 5.0.

Od strony technicznej GeForce RTX 5090D to niemal identyczna konstrukcja, co zwykły wariant. Jedyne poważne ograniczenie dotyczy wydajności GPU podczas obsługi algorytmów sztucznej inteligencji. Podobnie, jak w przypadku rynków zachodnich, także w Chinach są problemy z dostępnością tej karty. Część użytkowników zdołało ją jednak nabyć, jednak natrafili oni na poważne problemy techniczne. Na chińskim forum Chiphell nietrudno znaleźć wpisy osób, którym po włożeniu karty do komputera i zainstalowaniu najnowszych sterowników pojawił się czarny ekran. Następnie karta przestała być rozpoznawana. Nie pomogła tutaj zmiana wykorzystywanego złącza, gdyż taki sam problem występuje zarówno na DisplayPort, jak i HDMI.

Omawiany problem obejmuje zwłaszcza karty produkowane przez Colorful oraz Manli, ale są też przypadki jego występowania na modelach firmy Gigabyte. Co więcej, pojawiły się doniesienia, że dotyczy to też niektórych modeli kart GeForce RTX 5090, które przeznaczone są na rynek globalny. Dowodzi temu wpis na subreddicie ASUS-a. Możliwych przyczyn tego typu awarii jest wiele. Z dużą dozą prawdopodobieństwa przyczyniają się jednak do tego niedopracowane sterowniki NVIDII lub niekompatybilność z innymi komponentami komputerowymi. Przynajmniej w niektórych przypadkach pomaga przełączenie złącza PCIe 5.0 w tryb PCIe 4.0 w BIOS-ie. Warto też przed zainstalowaniem nowych sterowników całkowicie wyczyścić stare z poziomu trybu awaryjnego Windowsa, przy wykorzystaniu aplikacji Display Driver Uninstaller. Jeśli te zabiegi nie pomagają, to pozostaje zwrócić kartę w ramach gwarancji lub ewentualnie czekać na odpowiednie poprawki.

Źródło: WCCFTech, Chiphell