Denon PerL oraz Perl Pro - seria bezprzewodowych słuchawek z obsługą kodeka aptX Lossless oraz Massimo AAT

Japońskie przedsiębiorstwo Denon znane z produkowania sprzętów audio oraz audio-wideo zaprezentowało nową linię słuchawek bezprzewodowych (TWS) o nazwie PerL. Oparte są one na słuchawkach firmy Nura, a dokładniej na modelu NuraTrue Pro. Współpraca obu tych firm ma zaowocować słuchawkami ze spersonalizowaną technologią dźwięku, które dodatkowo wspierają kodek audio Qualcomm aptX Lossless. Dostępna jest także bardziej okrojona opcja bez dopisku Pro.

Firma Denon wprowadziła właśnie do sprzedaży nowe bezprzewodowe słuchawki Denon PerL oraz Perl Pro, które dzięki swojej specyfikacji mają się charakteryzować świetną jakością dźwięku.

Zaczynając od firmy Nura - zajmuje się ona tworzeniem sprzętów audio, które mają wspomnianą spersonalizowaną technologię dźwięku. Ich słuchawki NuraTrue Pro, na które była niegdyś zbiórka na Kickstarterze, wyróżniały się tym, że jako pierwszy posiadały obsługę kodeka aptX Lossless i zapewniały naprawdę świetną jakość dźwięku. W tym momencie do gry wkracza Denon, który dodaje do oferty słuchawki Nura... to znaczy PerL oraz PerL Pro. Jako że obie firmy współpracują ze sobą w pewnym zakresie, słuchawki te są po prostu identycznym modelem pod inną nazwą. Spotkamy się tu z tą samą specyfikacją, a więc: z 10-milimetrowymi dynamicznymi przetwornikami, które w wersji Pro posiadają trójwarstwową tytanową membranę. Obsługiwane pasmo przenoszenia to standardowy zakres od 20 Hz do 20 kHz. Tańsza wersja korzysta z modułu Bluetooth 5.0, natomiast droższy brat z Bluetooth 5.3, który obsługuje wiele urządzeń naraz (Mulitpoint).

Denon PerL Denon PerL Pro Przetworniki Dynamiczne, 10 mm Dynamiczne, 10 mm, trójwarstwowa tytanowa membrana Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz Redukcja szumów ANC AANC Stopień ochrony IPX IPX4 IPX4 Łączność Bluetooth 5.0 5.3, Mulitpoint Obsługiwane kodeki audio AAC, SBC, aptX aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC, SBC Obsługiwane technologie Massimo AAT Massimo AAT

Spatial Audio (Dirac Virtuo) Czas pracy Słuchawki - 6 godzin

Słuchawki + etui - 24 godziny Słuchawki - 8 godzin

Słuchawki + etui - 32 godziny Ładowanie 10 min ładowania - 1 godzina pracy

Ładowanie etui do pełna - 2 godziny 5 min ładowania - 1 godzina pracy

Ładowanie etui do pełna - 1 godziny Waga Słuchawka - 7,1 g

Etui - 47,4 g Słuchawka - 8,6 g

Etui - 55,5 Złącze USB typu C USB typu C Wymiary etui 74,4 x 30,2 x 35 mm 74,4 x 30,2 x 35 mm Cena 199 dolarów (~810 zł) 349 dolarów (~1420 zł)

Słuchawki obsługują technologię Masimo Adaptive Acoustic Technology, która oferuje spersonalizowane profile dźwiękowe (technologia Nura pod inną nazwą), a w modelu Pro zastosowano dodatkowo obsługę przestrzennego dźwięku Dirac Virtuo. Oba produkty spełniają normę IPX4. Największą przewagą wersji Pro jest obsługa tytułowego kodeka aptX Lossless (44,1 kHz, 16-bitowy dźwięk, bitrate do 1,2 Mb/s), który oferuje bezstratną jakość dźwięku. Na ten moment na rynku jest to z pewnością najlepszy dostępny kodek audio (do momentu debiutu SCL6). Czasy pracy oraz ładowania zostały umieszczone w tabeli. Jeśli chodzi o ceny, to tańszy model wyniesie nas 199 dolarów, natomiast edycja Pro 349 dolarów. Na oficjalnej stronie nie ma możliwości zamówienie słuchawek do Polski, jednak z czasem mogą się one pojawić na naszym rodzimym rynku.

Źródło: Notebookcheck