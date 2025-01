HyperX Cirro Buds Pro - bezprzewodowe słuchawki douszne TWS z opcją ANC i ciekawie wyglądającym etui

Należąca do przedsiębiorstwa HP marka HyperX od przeszło 21 lat dostarcza sprzęty oraz akcesoria skierowane w głównej mierze dla graczy. Najnowszym produktem są tytułowe bezprzewodowe słuchawki douszne, które charakteryzują się wsparciem dla hybrydowego ANC, trybem pozwalającym zmniejszyć opóźnienia w transmisji dźwięku oraz obecnością normy IPX4 - więc lekki deszcz nie powinien stanowić dla nich problemu. Z kolei etui posiada całkiem ciekawy design.

HyperX wprowadza do gamingowej oferty nowe bezprzewodowe słuchawki douszne pod nazwą Cirro Buds Pro. Za stosunkowo przyzwoitą ceną kryje się nie najgorszy ogólny czas pracy, interesujący design oraz obsługa ANC.

Słuchawki wyróżniają się m.in. konstrukcją etui, która w tym przypadku jest prawie całkowicie przezroczysta. Dodaje to trochę klimatu z popularnych sprzętów od stosunkowo nowego gracza na rynku, firmy Nothing. Jako że słuchawki Cirro Buds Pro stworzone są z myślą o graczach, na pokładzie znajdziemy obsługę trybu Gaming Mode, który pozwoli na zmniejszenie opóźnień do 90 ms. Spotkamy się także z obsługą ANC, które możemy ustawić na opcję Ambient Sound, aby lepiej słyszeć otoczenie bez wyjmowania słuchawek z uszu. Technologia wspierana jest przez łącznie cztery mikrofony (po dwa na słuchawce). Z innymi urządzeniami podłączymy się przez moduł Bluetooth 5.2. Na pokładzie znajdziemy również 8-milimetrowe przetworniki oraz obsługę pasma przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz.

Specyfikacja techniczna słuchawek

HyperX Cirro Buds Pro Przetwornik Dynamiczny, 8 mm Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Czułość 112±3 dB SPL 1 mW przy 1 kHz ANC Tak Stopień ochrony IPX IPX4 Bluetooth 5.3 LE, HSP, HFP, A2DP, AVRCP Obsługiwane kodeki audio SBC Czułość mikrofonu '-12,5 dBFS przy 1 kHz Czas ładowania Słuchawki - 40 minut

Etui - 2 godziny Czas pracy Do 4 godzin z włączonym ANC

Do 35 godzin z ładowaniem w etui Waga Słuchawka: 8,2 g

Etui: 39 g Cena 99 dolarów (około 403zł)

Tak jak wspomniano we wstępie, konstrukcja słuchawek sprawia, że spełniają one normę IPX4, co zawsze stanowi jakąś wartość dodaną. Wbudowany w pchełkach akumulator ma pozwolić na osiągnięcie niemal 4 godzin z włączonym trybem ANC oraz Gaming Mode. Całościowo natomiast, jeśli włączymy do tego procesu ogniwo z etui, czas pracy wzrośnie do maksymalnie 35 godzin. Ładowanie także nie należy do długich procesów: słuchawki naładujemy w 40 minut do pełna, a etui zajmie to około 2 godzin. Producent pokusił się o stworzenie trzech wersji kolorystycznych: jasnobeżowej, czarnej oraz ciemnoniebieskiej. Cena została ustalona na 99 dolarów, jednak na ten moment nie kupimy sprzętu w polskich sklepach. Natomiast w ciągu najbliższych dni powinno się to zmienić.

Źródło: HiperX