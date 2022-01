HyperX prezentuje gamingowe nowości. Wśród nich słuchawki Cloud Alpha Wireless z baterią na 300 godzin!

Rok 2022 w gamingu szykuje się zacny. Czeka nas sporo ciekawych tytułów do ogrania, nie dziwota więc, że i producenci gamingowego sprzętu nie poprzestają na dostarczaniu nam nowości. Wśród tych producentów jest m.in. HyperX, który podczas trwających targów CES 2022 zaprezentował bezprzewodowe słuchawki Cloud Alpha Wireless, bezprzewodową mysz Pulsefire Haste Wireless, przewodową (ale z odpinanym przewodem) klawiaturę mechaniczną Alloy Origins 65 oraz bezprzewodowy pad Clutch Controller. Pokazano także różowo-białą wersję słuchawek Cloud II oraz wyposażone w dźwięk DTS słuchawki Cloud Core.

Chyba największe zainteresowanie wśród nowych produktów HyperX wzbudzają słuchawki wokółuszne Cloud Alpha Wireless, a to ze względu na szacowany czas na pojedynczym ładowaniu akumulatora idący w aż 300 godzin. Słuchawki zaoferują także dwukomorową technologię drugiej generacji, z cieńszymi przetwornikami HyperX o wielkości 50 mm. Sprzęt "na papierze" ma jednak także swoje wady. Naładowanie słuchawek do pełna to mianowicie 4,5 godziny (coś za coś), a ich waga to 335 gramów. Lepiej więc, aby dobrze rozkładały ciężar na głowie. Kolejne cechy headsetu to obsługa dźwięku przestrzennego DTS Headphone:X, aluminiowy pałąk, odczepiany mikrofon z diodą LED oraz wsparcie oprogramowania NGENUITY. Całość wyceniono na 200 dolarów, a sprzęt w sklepach powinien pojawić się już w lutym.

Kolejną nowością, która także pojawi się już w lutym (w cenie 80 dolarów) jest bezprzewodowa, perforowana mysz Pulsefire Haste Wireless wyposażona w czujnik Pixart PAW3335. Wymiary myszy to 124 x 67 x 38 mm przy wadze 62 gramów. Na jednym ładowaniu akumulatora ma wytrzymywać ona do stu godzin. Co ciekawe, producent obiecuje także klasę odporności IP55, złote, pyłoodporne przełączniki TTC, ale także opcjonalne, dołączone do zestawu antypoślizgowe nalepki (grip tape), aplikowane na powierzchnię myszki. Jak na mysz gamingową przystało, mamy też do czynienia z bezprzewodową transmisją 2.4 GHz pozbawioną wyraźnych, niechcianych opóźnień. Model będzie dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej.

Również w lutym, w cenie 100 dolarów, do sklepów trafi klawiatura o wymiarach 65% - Alloy Origins 65. Korpus urządzenia wykonany został z aluminium klasy lotniczej, zaś klawisze wykonano z materiału PBT przy zastosowaniu technologii podwójnego wtłaczania, co obiecuje dużo większą odporność na zużycie (ścieranie itp.). Jak na gamingową klawiaturę przystało, nie mogło zabraknąć tu wielobarwnego podświetlenia RGB, a przede wszystkim mechanicznych przełączników (do wyboru switche HyperX red oraz HyperX aqua). Klawiaturę rozkłada się na trzystopniowych nóżkach, więc ze spokojem dostosujemy odpowiadającą nam wysokość. Ma też odczepiany przewód USB-C oraz kilka kolorowych, opcjonalnych keycapów w zestawie.

Wiele osób może się także zainteresować kontrolerem HyperX Clutch, który jest pierwszym padem producenta, działającym zarówno pod pecetami, jak i z urządzeniami pracującymi na systemie Android. Kontroler działa zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo (Bluetooth 4.2 oraz 2.4 GHz). Dzięki swojej budowie (doczepiana półka na smartfon), sprzęt powinien świetnie sprawdzić się podczas coraz popularniejszego grania w chmurze. Pad kompatybilny będzie z telefonami o szerokości od 41 do 86 mm. Niestety nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztował oraz kiedy dokładnie pojawi się na sklepowych półkach. Na koniec, w jednym zdaniu warto jeszcze wspomnieć, że producent wypuścił też słuchawki Cloud II w nowej wersji kolorystycznej (biało-różowej), a model Cloud Core otrzymał obsługę dźwięku przestrzennego DTS Headphone:X.

Źródło: HyperX, PurePC