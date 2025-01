JBL Tune Beam - premiera nowych słuchawek dokanałowych z obsługą technologii JBL Pure Bass oraz ANC na pokładzie

Do oferty czołowego amerykańskiego przedsiębiorstwa JBL, które zajmuje się produkcją sprzętów audio, dołączył właśnie kolejny model bezprzewodowych słuchawek dokanałowych - tytyłowy JBL Tune Beam. Słuchawki mają się wyróżniać całkiem przyzwoitym czasem pracy na akumulatorze, wbudowaną aktywną redukcją szumów, szeroką gamą kolorów do wyboru, a także obsługą wspomnianej technologii JBL Pure Bass. Dodatkowo ich cena nie jest przesadnie wygórowana.

Oferta dokanałowych słuchawek firmy JBL powiększyła się o model JBL Tune Beam. Nowy produkt charakteryzuje się obsługą ANC, ochroną przed zachlapaniem (IP54) i dobrym czasem pracy.

O samym wyglądzie nie ma się co rozpisywać, ponieważ podobnych konstrukcji znajdziemy multum na rynku, jednak trzeba przyznać, że samo etui prezentuje się całkiem ciekawie, mimo klasycznego tonu. Słuchawki zostały skonstruowane w taki sposób, aby dobrze pasować do uszu i zapewnić dzięki temu lepszą izolację od dźwięków z otoczenia. Dodatkowo dostępne jest ANC, które korzysta z podwójnych mikrofonów (na każdej słuchawce). Do dyspozycji są standardowe tryby, w tym większej przejrzystości (Ambient Aware oraz TalkThru), aby orientować się, co się dzieje wokół nas oraz funkcja VoiceAware, która pozwala lepiej dostosować słyszalność własnego głosu. Sercem sprzętu są dynamiczne przetworniki o wielkości 6 mm, które obsługują pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.3 LE.

Specyfikacja techniczna słuchawek JBL Tune Beam Przetwornik Dynamiczny, 6 mm Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja 16 omów Czułość 97 dB SPL przy 1 kHz ANC Tak Stopień ochrony IPX IP54 Bluetooth 5.3 LE, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8 Czułość mikrofony -38 dBV/Pa przy 1 kHz Akumulator Słuchawki: litowo-polimerowy (70 mAh / 3,85 V)

Etui: litowo-polimerowy (750 mAh / 3,7 V) Czas ładowania 2 godziny Czas pracy Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wył. ANC: do 12 godz.

Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wł. ANC: do 10 godz.

Czas rozmowy przy włączonym ANC: do 6 godz.

Czas rozmowy przy wyłączonym ANC: do 6,6 godz. Waga Słuchawka: 7,2 g

Etui: 52,2 g Cena 479 zł

Akumulator słuchawek w połączeniu z tym z etui ma pozwolić na maksymalnie 48 godzin pracy. Natomiast czas, jaki uzyskamy na pojedynczym ładowaniu, będzie się znacząco różnił w zależności od wybranych przez nas opcji. Umieszczenie na 15 minut słuchawek w etui ma nam zapewnić dodatkowe 4 godziny działania, z kolei jego naładowanie potrwa około 2 godzin. Spotkamy się tu z normą IP54, więc możemy liczyć na odporność na drobne zachlapania i częściowo na pył - ta kwestia nie wypada najlepiej. Do wyboru otrzymujemy cztery wersje kolorystyczne: czarną, białą, fioletową i granatową. Sugerowana cena została ustalona na 479 zł i obecnie możemy nabyć JBL Tune Beam w oficjalnym sklepie producenta, aczkolwiek w polskich sklepach z elektroniką również będą dostępne lada chwila.

Źródło: JBL