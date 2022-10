Dekodowanie wideo na Intel ARC A770 z użyciem AV1 wypada lepiej od topowych kart NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 3090

Jakiś czas temu pojawiły się recenzje karty graficznej Intel ARC A770. Wydajność w nowszych grach wypada przynajmniej na poziomie GeForce RTX 3060, choć w lepiej zoptymalizowanych tytułach układ Intela potrafi rywalizować z mocniejszymi modelami GeForce RTX 3060 Ti a nawet GeForce RTX 3070 (oczywiście o ile mamy aktywny Resizable BAR, bo bez niego osiągi kart Intela lecą mocno w dół). W starszych grach, bazujących na API DirectX 11 wydajność jednak jest bardzo nierówna. Jest jednak rejon, w którym Intel ARC A770 radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Mowa o dekodowaniu wideo w wysokiej rozdzielczości.

CapFrameX przeprowadził test przedstawiający wydajność kart graficznych Intela, NVIDII oraz AMD w dekodowaniu wideo w rozdzielczościach 4K oraz 8K przy użyciu kodeka AV1. Najlepiej poradził sobie Intel ARC A770, oferując bardzo równe osiągi zarówno w 4K jak i 8K.

CapFrameX do swoich testów wykorzystał przeglądarkę internetową Google Chrome oraz materiały wideo w rozdzielczościach 4K oraz 8K na YouTubie. Użyte karty graficzne to Intel ARC A770, NVIDIA GeForce RTX 3090, GeForce RTX 4090 oraz AMD Radeon RX 6800 XT. W przypadku testu dekodowania wideo w 4K z użyciem kodeka AV1, Intel ARC oraz układy NVIDII zaoferowały niemal taką samą wydajność. Uśredniony FPS dla Intel ARC A770 to 60 FPS (maksymalny wynik), podczas gdy dla kart NVIDII było to 59,9 FPS. Co ciekawe, model GeForce RTX 3090 miał najbardziej stabilny framerate (dotyczy to także 1% i 0.2% FPS). Najsłabiej poradził sobie Radeon RX 6800 XT z uśrednionym wynikiem 55,8 FPS.

Drugi test to dekodowanie wideo w rozdzielczości 8K i tutaj już Intel ARC A770 wyszedł na zdecydowane prowadzenie, oferując średni framerate na maksymalnym poziomie 60 FPS, jednocześnie z najniższymi spadkami poniżej tej wartości. Średni wynik dla GeForce RTX 4090 to 57,6 FPS, a dla GeForce RTX 3090 - 56,8 FPS. W porównaniu do tych trzech kart, najgorzej wypadł ponownie Radeon RX 6800 XT - jego wynik to 22 FPS. Na ostatnim wykresie od CapFrameX widać również, że dekodowanie na Intelu ARC A770 odbywało się bardzo płynnie, podczas gdy na Radeonie RX 6800 XT częsty był zauważalny stuttering na odpalonym materiale wideo. Intel od dawna wskazywał, że jego karty radzą sobie bardzo dobrze w dekodowaniu z użyciem kodeka AV1 i kolejne testy tylko to potwierdzają.

