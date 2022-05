DeepCool FK120 - premiera wentylatorów 120 mm bez RGB i z modulacją PWM. Dostępne także w zestawie po 3 szt.

DeepCool, chińska marka zajmująca się projektowaniem i produkcją komponentów komputerowych, przedstawia nową serię przystępnych cenowo wentylatorów – DeepCool FK120. Model ten można będzie kupić jeszcze w tym miesiącu, a co ważne - zarówno pojedynczo lub w formie zestawu 3-w-1. Nowość pracuje w zakresie od 500 do 1850 obrotów na minutę, cechuje się ciśnieniem statycznym na poziomie 2,19 mmAq oraz skoncentrowanym przepływem powietrza do 68,99 CFM. Ponadto wentylator ma generować poziom hałasu nie większy niż 28 dB(A), co jest możliwe dzięki zastosowaniu dynamicznego łożyska olejowego.

DeepCool przedstawia nową serię przystępnych cenowo wentylatorów – DeepCool FK120. W sklepach pojawią się jeszcze w tym miesiącu.

Wentylatory DeepCool FK120 zostały wykonane z materiału PBT (politereftalan butylenowy), który ma zapewniać dużą odporność na zużycie, a także wysoką wytrzymałość na rozciąganie się łopatek wentylatora. Produkt otrzymał również specjalne gumowe podkładki osłaniające mocowania śrub, które to mają za zadanie amortyzowanie wszelkich niepożądanych wibracji oraz redukcję hałasu. Wentylatory mierzą 120 x 120 x 25 mm przy wadze 170 gramów, łączą się z płytą główną za pomocą 4-pinowych złączy PWM, a jeśli chodzi o pobór mocy, to pojedyncza jednostka ma konsumować 1,44 W.

O jakości wentylatora FK120 mogli przekonać się już użytkownicy wieżowego chłodzenia procesora DeepCool AK620, bowiem do budowy tegoż coolera użyto wspomnianych właśnie wentylatorów, które teraz trafiają do osobnej sprzedaży. Nowe wentylatory zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta i można je będzie kupić zarówno pojedynczo (ok. 12 euro za sztukę), jak i w zestawie 3w1 (ok. 30 euro za trzy sztuki).

Źródło: DeepCool