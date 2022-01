Deepcool FC120 A-RGB - Chiński producent prezentuje nowe wentylatory 120-milimetrowe z podświetleniem typu ARGB LED

Chińska firma Deepcool zaprezentowała dzisiaj całe zatrzęsienie nowych produktów - myszki, obudowy oraz wentylatory. Przedstawiliśmy już Wam na łamach PurePC dwie pierwsze grupy produktowe, a teraz pora przyszła na chińskie "śmigła". Przykuwają one uwagę nie tylko coraz popularniejszym podświetleniem ledowym typu ARGB, ale również swoją kolorystyką. Konsumenci będą mieli do wyboru zarówno klasyczne, czarne wentylatory, jak i wersje całkowicie białe. Deklarowana specyfikacja wygląda obiecująco - zarówno gdy mowa o wydajności, jak i kulturze pracy. Sugerowane ceny są jednak dość wysokie i pojawia się pytanie czy użytkownicy nie sięgną po rozwiązania bardziej rozpoznawalnych w Polsce firm?

Deepcool FC120 A-RGB wyceniono na 80 złotych za pojedynczą sztukę lub 180 złotych za trójpak. Pojawią się one w sklepach w najbliższych tygodniach.

Deepcool FC120 A-RGB to nowa seria 120-milimetrowych wentylatorów komputerowych. Mamy tutaj do czynienia z dziewięcioma łopatkami wykonanymi z tworzywa PBT oraz łożyskiem typu HDB. Całość pracuje z prędkością od 500 do 1800 (+/- 10%) obrotów na minutę, co przekłada się na deklarowaną wydajność do 61,8 CFM przy kulturze pracy do 28 dB(A). Niestety producent nie zdradził o jakim ciśnieniu statycznym mowa, ale tą wartość i tak przeważnie można porównywać tylko w obrębie pomiarów wykonanych przez jedną firmę.

Wentylatory Deepcool FC120 A-RGB dostępne będą zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. Dotyczy to również przewodów. Użytkownik będzie mógł je kupić pojedynczo lub w trójpakach, druga opcja jest oczywiście zdecydowanie bardziej opłacalna. Sugerowane ceny są jednak dość wysokie i ustalone zostały na poziomie 80 złotych za jeden wentylator lub 180 złotych za zestaw trzech sztuk. Deepcool nie podaje w prasówce o jakim okresie gwarancyjnym mowa, a więc należy założyć standardowe 2 lata.

