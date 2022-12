Dead Island 2 z nową prezentacją z rozgrywki - zwariowane polowanie na zombie w słonecznym Los Angeles

W sierpniu Dead Island 2 został niejako po raz drugi zapowiedziany. Gra została pierwotnie zaprezentowana dobrą dekadę temu, jednak w wyniku ciągłych zmian wśród zarządzających ekip, dopiero po latach Deep Silver postanowił przekazać Dead Island 2 w ręce studia Dambuster. W sierpniu ogłoszono, że gra z zombie w roli głównej zostanie wydana w lutym 2023 roku, jednak kilka tygodni temu doszło do kolejnego, blisko 3-miesięcznego opóźnienia. Finalnie Dead Island 2 ma trafić do sprzedaży 28 kwietnia, a na osłodę otrzymaliśmy świeży materiał z rozgrywki. Całkiem niezły, co trzeba przyznać.

Deep Silver oraz studio Dambuster zaprezentowali świeży materiał z gry Dead Island 2. Kilkuminutowy gameplay prezentuje nam zniszczone (choć nadal urokliwe) Los Angeles, paletę zombie-przeciwników jak również garść przykładowych sposobów na ich... ponowne zabijanie.

Cały pokaz trwał niespełna 15 minut, przy czym twórcy oraz wydawca przygotowali fajnie prezentujące się wideo, będące połączeniem czystego gameplaya oraz materiału typu live-action. W tym drugim wypadku otrzymaliśmy fikcyjną historię z trójką bohaterów, która inspirowana była grą Dead Island 2. W pewnym momencie dwójka z postaci nawet siada przed telewizor i konsolę, na której uruchomiona była gra. Fragment ten został wykorzystany do pokazu pewnej nowinki, która trafi do wersji PC oraz Xbox na terenie USA, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Funkcja Alexa Game Control pozwoli na wykonywanie różnych czynności w grze za pomocą komend głosowych (tylko w języku angielskim).

Sam materiał z gry skupia się na trzech głównych elementach: prezentacji zniszczonego (choć w pewnym stopniu także urzekającego) Los Angeles, krótkim omówieniu rodzajów zombie na jakie natrafimy podczas przeprawy, a także wybranych metodach ich eksterminacji. Do dyspozycji będziemy mieli zarówno broń białą jak i palną, a ponadto wielokrotnie w grze natrafimy na miejsca, w których pomocne będą przeróżne elementy otoczenia jak chociażby pozrywane linie wysokiego napięcia. Gra będzie z jednej strony brutalna, ale z drugiej nie będzie tutaj brakować charakterystycznego humoru. Z gameplaya wynika, że wielokrotnie zombie będziemy zabijać niemal z uśmiechem na twarzy. Na moment zaprezentowano także przemianę głównego bohatera. Jak już wiemy z poprzedniej zapowiedzi, postać którą sobie stworzymy zostanie ugryziona przez jednego z zombiaków, ale w wyniku bycia odpornym na całkowicie przemienienie, w grze pojawi się mechanika pozwalająca na chwilową zmianę w zombie. Wówczas będziemy znacznie silniejsi, co pozwoli na szybszą eksterminację przeciwników. Dead Island 2 zadebiutuje 28 kwietnia 2023 roku na PC, PlayStation 4/5, Xbox One oraz Xbox Series.

Źródło: Dambuster Studios