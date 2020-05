Darmowe gry na najbliższy weekend. Niektóre tylko czasowo

Platforma Epic Store przyzwyczaiła nas do cyklicznego rozdawnictwa gier. Także na Steamie od czasu do czasu zgarniemy na stałe jakiś darmowy tytuł, jednak takich promocji, rozsianych po jeszcze innych platformach jest w sieci cała masa, a ich kumulacja następuje zwłaszcza okołoweekendowo. Stąd właśnie niniejszy materiał. Poniżej znajdziecie przegląd tytułów, które po zakończeniu promocji zostaną przypisane do naszych kont na zawsze, ale i takie tytuły, w które da się zagrać za darmo wyłącznie w określonych ramach czasowych, często dłuższych nawet niż wyłącznie nadchodzący weekend. Jeśli trafiliście jeszcze na jakieś inne darmowe tytuły na najbliższe dni, nie wahajcie się i koniecznie podzielcie się nimi w sekcji komentarzy.

Darmowe granie na PC, PlayStation 4 i Xbox One? Nic prostszego. Oto najnowsze weekendowe (i nie tylko) produkcje, które zgarniemy bądź przetestujemy czasowo za darmo.

Darmowe granie na Steam:



Darmowe granie z Epic Games Store:

Death Coming - dostęp na zawsze

Darmowe granie z Humble Store:

Ashes of the Singularity: Escalation - dostęp na zawsze

Influent - dostęp na zawsze

Darmowe granie od Indie Gala:

Darmowe granie na PlayStation 4:

Pac-Man Championship Edition 2 - dostęp na zawsze

Darmowe granie na PlayStation4 wraz z PlayStation Plus:

Darmowe granie na Xbox One wraz z Xbox Live Gold / Xbox Game Pass Ultimate:

Darmowe granie na Xbox One wraz z Xbox Game Pass :

Źródło: Steam, Uplay, Epic, Humble, Microsoft, Indie Gala, Sony