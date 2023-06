Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - znany informator wskazuje na debiut rozszerzenia jeszcze latem tego roku

Pojawienie się fabularnego dodatku do Cyberpunka 2077 to dla wielu graczy jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku. Problem tylko w tym, że studio CD Projekt RED nadal nie zaprezentowało tego rozszerzenia tak, jak wszyscy byśmy tego chcieli. Nie wiemy więc konkretnie, o czym dokładnie będzie Phantom Liberty, nie poznaliśmy też dokładnej daty premiery tego dodatku. Na szczęście wygląda na to, że niebawem wszystko stanie się jasne.

Wygląda na to, że wyczekiwane rozszerzenie do Cyberpunka 2077 zostanie wydane w sierpniu. Prezentacja Phantom Liberty ma odbyć się na tegorocznym Summer Game Fest (start już 8 czerwca).



Niejaki Tyler McVicker mający już w przeszłości sprawdzone informacje na temat Cyberpunka 2077 ujawnił, że wyczekiwane rozszerzenie do gry zostanie wydane w sierpniu. Niestety, dokładna data nie została wskazana, ale bez względu na to okazuje się, że premiera dodatku może być już liczona w tygodniach. Warto dodać, że prezentacja Phantom Liberty (polski tytuł to Widmo Wolności) ma odbyć się na tegorocznym Summer Game Fest (start już 8 czerwca) i to właśnie wtedy powinniśmy zostać zapoznani ze wszelkimi szczegółami.

Obecnie bardzo niewiele wiadomo na temat Cyberpunka 2077: Phantom Liberty. Póki co możemy być pewni, że nowy dodatek, który będzie najdroższym jak dotąd rozszerzeniem od CD Projekt RED, zostanie osadzony w nowej dzielnicy Night City o nazwie Godtown i będzie zawierał nową postać o imieniu Reed (Idris Elba). Choć podstawowa wersja gry Cyberpunk 2077 zadebiutowała na konsolach poprzedniej generacji, to jednak warto mieć na uwadze, że w dodatek Phantom Liberty będą mogli zagrać jedynie posiadacze pecetów, a także konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: WCCFTech