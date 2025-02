Creative Outlier Free+ i Outlier Free Pro+ - słuchawki z technologią przewodnictwa kostnego, przeznaczone dla aktywnych osób

Marka Creative znana jest przede wszystkim z produkcji sprzętów multimedialnych, a więc głośników, czy słuchawek. Na początku marca tego roku (2023 r.) firma wprowadziła do oferty dwa modele słuchawek (Outlier Free i Outlier Free Pro), których funkcjonowanie opierało się na technologi przewodnictwa kostnego. Teraz na rynek trafiły ulepszone modele z dopiskiem "+", które mogą nam zaoferować dodatkowe wersje kolorystyczne oraz możliwość regulacji zauszników.

Do sprzedaży trafiły kolejne modele słuchawek z przewodnictwem kostnym od marki Creative - Outlier Free+ i Outlier Free Pro+. Zachowują wszystkie cechy swoich poprzedników, a przy tym dodają możliwość regulacji pałąków.

Technologia przewodnictwa kostnego opiera się na transmisji dźwięku za pomocą specjalnie zaprojektowanych przetworników, które generują wibracje na kościach policzkowych i w ten sposób przekazują fale dźwiękowe do ucha wewnętrznego. Plusy takiego rozwiązania są tak naprawdę oczywiste, a zalicza się do nich choćby dużo lepsze kontrola naszego otoczenia - możemy bowiem słuchać utworu i rozmawiać z kimś lub jednocześnie słyszeć wszystkie dochodzące do nas dźwięki. Oba z omawianych modeli słuchawek oferują tę samą jakość odtwarzanego dźwięku i w tym zakresie (obsługa Bluetooth 5.3 oraz kodeków AAC i SBC) nie znajdziemy zbyt wielu różnic. Zaczynają się one od stopnia ochrony IP. W tańszym wariancie możemy liczyć na IPX5, natomiast w wersji Free Pro+ będzie to IPX8 (można więc z nimi nurkować i bez obawy uprawiać inne sporty wodne).

Creative Outlier Free+ Creative Outlier Free Pro+ Typ przetworników Przetworniki przewodnictwa kostnego x 2 Przetworniki przewodnictwa kostnego x 2 Pasmo przenoszenia 20–20 000 Hz 20–20 000 Hz Częstotliwość robocza 2402 – 2480 MHz 2402 – 2480 MHz Stopień ochrony IP IPX5 IPX8 Łączność Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Pamięć - 8 GB

Obsługa MP3, FLAC, WAV i APE Akumulator 180 mAh 180 mAh Zasięg działania Do 10 m Do 10 m Czas pracy Do 10 godzin Do 10 godzin Ładowanie Do pełna 2 godziny

10 min ładowania - 2 godziny pracy Do pełna 2 godziny

10 min ładowania - 2 godziny pracy Wymiary 137 x 106 x 44 mm 137 x 106 x 44 mm Waga 30,5 g 32 g Kodeki audio AAC, SBC AAC, SBC Długość kabla (od końca do końca) 0,6 m 0,6 m Profile HFP (profil głośnomówiący), Profil zaawansowanej dystrybucji audio (ang. Advanced Audio Distribution Profile, A2DP), Profil zdalnego sterowania audio/wideo (ang. Audio / Video Remote Control Profile, AVRCP), Obsługa funkcji Multipoint dla maksymalnie 2 urządzeń HFP (profil głośnomówiący), Profil zaawansowanej dystrybucji audio (ang. Advanced Audio Distribution Profile, A2DP), Profil zdalnego sterowania audio/wideo (ang. Audio / Video Remote Control Profile, AVRCP), Obsługa funkcji Multipoint dla maksymalnie 2 urządzeń Mikrofony Pasmo przenoszenia: 100 - 10 000 Hz

Czułość: 1 kHz: -38 dBV/Pa Pasmo przenoszenia: 100 - 10 000 Hz

Czułość: 1 kHz: -38 dBV/Pa Wersje kolorystyczne Ciemny łupkowy szary i matowa czerń, Ciemny łupkowy szary i limonkowy zielony Ciemnogranatowy i Matowy Czarny, Ciemnogranatowy i Ognisty Pomarańcz Cena 399 zł 549 zł

Droższa edycja ma również wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB, więc mamy możliwość skopiować wybrane utwory i odtwarzać je bezpośrednio ze słuchawek. Najważniejszą cechą nowych modeli jest regulacja pałąków, w których umiejscowione są przetworniki. Pozwalają one również na sterowanie dźwiękiem czy też odbieranie przychodzących połączeń. Konstrukcyjnie mamy natomiast do czynienia ze stopem tytanu oraz silikonem. Akumulator w słuchawkach ma nam zapewnić maksymalnie 10 godzin odtwarzania muzyki, z kolei do 100% naładujemy go w około 2 godziny. W kwestii połączenia Bluetooth słuchawki możemy połączyć z dwoma sprzętami naraz, dzięki funkcji Multipoint. Produkty są już możliwe do kupienia w cenach: 399 oraz 549 zł. W celu ich nabycia możemy się udać na stronę producenta. Wysyłka nastąpi 21 lipca 2023 r.

Źródło: Creative