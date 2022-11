Creative Sensemore Air - słuchawki dokanałowe z ANC, trybem otoczenia i funkcją dla osób z lekkim niedosłuchem

Creative Sensemore Air to już piąta odsłona słuchawek typu TWS producenta. Nowy model otrzymał m.in. mniejsze i lżejsze niż dotąd etui ładujące, autorską technologię "Sensemore" oraz możliwość bezprzewodowego ładowania. Wśród kolejnych elementów specyfikacji znajdziemy także Bluetooth w wersji 5.2, konfigurowalne sterowanie dotykowe, regulowane ANC, tryb monitorowania otoczenia (tzw. Ambient) oraz czas pracy na baterii idący nawet w 10 h.

Creative Sensemore Air to doposażone słuchawki typu TWS, które wyróżniają się technologią Super X-Fi oraz rozwiązaniem dla osób niedosłyszących.

Specyfikację dopełniają cztery mikrofony (po dwa na pchełkę), klasa odporności IPX5, 6-mm przetworniki, wparcie dla asystentów głosowych oraz autorska technologia Super X-Fi (zwiększenie przestrzenności dźwięku). Wspomniane przetworniki dostarczają brzmienia w klasycznym pasmie 20 - 20000 Hz, a w pełni naładowane etui ma zagwarantować pracę nawet do 35 godzin. Jeśli zaś chodzi o kodeki, to nowe pchełki obsługują klasyczne AAC oraz SBC.

Słuchawki wyceniono na 389 zł. Biorąc pod uwagę ich specyfikację oraz możliwe brzmienie (a tu Creative rzadko kiedy zawodzi), jest to cena całkiem niezła. Dodatkowo można się też spodziewać, że po kilku miesiącach spadnie (TWS-y producenta często są też na promocjach). No dobrze, ale warto jeszcze wspomnieć co nieco o rozwiązaniu Sensemore, po którym słuchawki zostały zresztą nazwane. Jest to mianowicie funkcja podobna do trybu Ambient, lecz jej czułość została wzmocniona aż pięciokrotnie. W Sensomore użytkownicy mają więc pełną kontrolę nad poziomem głośności dźwięków otoczenia, które chcą usłyszeć. Ustawienie poziomu Sensomore na najwyższą intensywność, ma przynieść korzyści także osobom z lekkim niedosłuchem.

Źródło: Creative