Craob X - Nadciąga smukły i lekki laptop z Intel Alder Lake-P pozbawiony jakichkolwiek portów, wliczając w to złącze ładowania

Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy obserwować postępujący trend, w którym smartfony pozbawiane były kolejnych funkcjonalności. Z większości urządzeń, zwłaszcza flagowych modeli, stopniowo zniknęło złącze słuchawkowe oraz miejsce na kartę pamięci, a akumulatory stały się trudne do wymiany. Następnie w pudełkach zaczęło brakować słuchawek czy nawet ładowarki. Sporo osób śmiało się, że już niedługo w opakowaniu zabraknie samego telefonu lub będzie on sprzedawany bez ekranu. Wygląda na to, że te zmiany mają trafić również do świata komputerów. Dowodem na to jest zapowiedziany właśnie laptop Craob X, który pozbawiony został jakichkolwiek portów, a ładowany ma być bezprzewodowo.

Czy laptop Craob X faktycznie ma szansę pokazać się na rynku? A może to tylko zwykły żart znudzonego internauty? Tak czy siak projekt jest ciekawy.

Gorącym newsem dzisiaj ze świata laptopów jest zapowiedź urządzenia Craob X od nieznanej nikomu firmy. Ma być to 13,3-calowe urządzenie z bezramkową matrycą o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Całość mają zasilać procesory Intel Alder Lake-P, a topowy model pochwalić się będzie mógł 14-rdzeniowym i 20-wątkowym Intel Core i7-1280P, 32 GB pamięci RAM typu DDR5 oraz nośnikiem półprzewodnikowym PCI Express 4.0 x4 o pojemności 2 TB. Wisienką na torcie ma być łączność bezprzewodowa w standardzie WiFi 6. Wszystko to wydaje się mocno nieprawdopodobne patrząc na grubość laptopa wynoszącą 7 milimetrów i wagę 860 gramów.

Jeszcze dziwniej robi się gdy przejdziemy do dostępnych portów bowiem ich... nie ma. Żadnego. Zero. Null. Nic. Urządzenie ma być ładowane bezprzewodowo, przytwierdzanym magnetycznie za matrycą niewielkim pudełeczkiem, które zarazem pełni funkcję HUBa z USB typu C i A, portem słuchawkowym, slotem na kartę SD i innymi złączami. Według strony producenta Craob X ma być dostępny "wkrótce", nie podano jednak dokładnej daty i cen. Mnie osobiście to wszystko mocno "śmierdzi" - brak historii firmy, specyfikacja jak i wygląd strony internetowej oraz używanie samych renderów zamiast zdjęć. Tak czy siak obecnie nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość, bowiem sam pomysł wygląda ciekawie i oryginalnie.

