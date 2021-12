Test Acer Aspire Vero - Laptop z obudową wykorzystującą materiały z recyklingu. Na pokładzie m.in. Core i7-1195G7 oraz Windows 11

Firmy komputerowe już od dłuższego czasu chwalą się, jak to starają się być coraz bardziej pro-ekologiczne. Opakowania, które można poddać recyklingowi, usuwanie z zestawów niepotrzebnych akcesoriów, redukcja ilości plastiku - to tylko niektóre punkty, które warto wymienić. Czasami jednak producenci starają się pójść o krok dalej i zaprezentować coś w miarę oryginalnego. Takim przykładem może być Acer Aspire Vero, który jest jednym z najtańszych obecnie laptopów, w którym do produkcji wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Dzięki temu sprzęt ma być bardziej "pro-ekologiczny", ale czy taka decyzja faktycznie wpływa pozytywnie na jakość wykonania komputera czy odczucia z jego użytkowania? Po kilku tygodniach testów mogę powiedzieć, że Aspire Vero to niezły laptop. Nic poniżej, nic ponadto.

Autor: Damian Marusiak

Acer Aspire Vero to kolejny laptop tajwańskiej firmy, który ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11. W swoim przedziale cenowym oferuje także ciekawe, odświeżone procesory Intel Tiger Lake-U w postaci Intel Core i5-1155G7 oraz Intel Core i7-1195G7. Przyznam, że to ciekawa zagrywka, bowiem w podobnej kwocie próżno szukać laptopów z mocniejszymi wersjami układów 11. generacji. Jednocześnie sprzęt jest promowany jako przyjazny dla środowiska - wspomniana obudowa to tylko jeden z elementów tej kampanii. Choć doceniam starania firmy w temacie poprawy jakości życia na naszej planecie, na jego nieszczęście w tym samym czasie użytkowałem także Acera Swift 3 z Windows 11 - pod wieloma względami okazuje się on bardziej dopracowanym laptopem.

Acer Aspire Vero to bardzo nietypowy laptop, bowiem do jego produkcji wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu.

Acer Aspire Vero wykorzystuje procesory Intel Tiger Lake (11 generacja układów Intel Core). O procesorach dużo się mówiło na długo przed ich finalnym debiutem (2 września 2020). Przede wszystkim wykorzystują one przeprojektowaną architekturę Willow Cove, bazującą na ubiegłorocznej Sunny Cove. Zmieniono głównie podsystem pamięci cache, zwiększając ilość cache L1, cache L2 oraz cache L3. Wykorzystano ponadto zauważalnie usprawniony 10 nm proces technologiczny, nazwany 10 nm SuperFin. Nazwa powiązana przede wszystkim z użyciem nowych tranzystorów SuperFin, które mają umożliwić pracę z wyższym zegarem przy jednocześnie niższych napięciach. Testowany sprzęt wykorzystuje wyłącznie procesor Intel Core i7-1195G7, wyposażony w 4 rdzenie oraz 8 wątków. Bazowy zegar wynosi 3,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 5,0 GHz. Intel Core i7-1195G7 ma domyślne TDP na poziomie 28 W. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również jako pierwszy wprowadza PCIe 4.0 do notebooków. Obsługuje również pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz.

Nowością jest także zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (80 EU w wersji z procesorem Intel Core i5-1135G7). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niskim zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako 10 nm SuperFin. Moc obliczeniowa nowego iGPU to 2,07 TFLOPS, co przynajmniej w teorii powinno dawać palmę pierwszeństwa. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.