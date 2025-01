Corsair ONE i500 OPC Metal Dark - stylowy, nieduży i gotowy PC w nowych metalowych szatach z topową specyfikacją

Corsair, oprócz bycia jednym z liderów rynku w osprzęcie i peryferiach komputerowych, od czasu do czasu przygotowuje również swoje sygnowane gotowe zestawy PC. Model ONE i500 OPC, który debiutował w maju 2024 roku, właśnie otrzymał nową wersję pod nazwą Metal Dark. Dzięki tej edycji konsumenci mają możliwość wyboru kilku różnych grawerów na metalowym frontowym panelu obudowy. Sprawdźmy zatem, co dokładnie oferuje amerykański producent.

Corsair ONE i500 OPC Origin Edition w wersji Metal Dark to gotowy, gamingowy komputer wyposażony w topowe podzespoły. Kupujący mogą wybrać odpowiednią dla siebie konfigurację, zaczynając od procesora Intel Core i9-14900K i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, aż po wariant z CPU Intel Core i9-14900K, GPU GeForce RTX 4090 i 2x 48 GB pamięci DDR5 o prędkości 6000 MT/s. Dodatkowo, użytkownicy mają możliwość wyboru różnych nośników pamięci od Corsaira i Samsunga, z możliwością zamontowania ich do trzech sztuk. Za odprowadzanie ciepła z głównych podzespołów komputera odpowiadają chłodzenia typu AiO: jedno z chłodnicą 120 mm dla procesora oraz drugie z chłodnicą 240 mm dla karty graficznej.

Obudowa gotowego zestawu PC Corsair ONE i500 OPC Origin Edition w wersji Metal Dark ma wysokość 39,1 cm, długość około 30 cm oraz szerokość 18,5 cm. Na przodzie obudowy, w zależności od wybranego wariantu, możemy dostać jasny lub ciemny drewniany panel albo tradycyjny metalowy panel (Metal Dark) z konkretnym grawerem. Poniżej panelu frontowego znajdują się: wyjście audio, dwa porty USB 3.1 Gen 1 typu A oraz USB 3.2 Gen 2 typu C. Funkcję włącznika pełni tutaj logo Corsaira. Na tyle konstrukcji odnajdziemy 4x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 typu A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz porty HDMI, DisplayPort i złącze Gigabit Ethernet. Cena za podstawowy wariant gotowego PC to 3516 dolarów, co przekłada się na 14 150 zł bez VAT. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego zestawu komputerowego Corsaira, pełny konfigurator można znaleźć tutaj i tutaj.

Źródło: Corsair